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/ Сборная России одержала вторую победу подряд на МЧМ

Сборная России одержала вторую победу подряд на МЧМ

Команда Валерия Брагина с минимальным преимуществом обыграла сборную Чехии.
сегодня в 12:25
  |  Хоккей

Молодежная сборная России по хоккею одержала вторую победу подряд на проходящем в Канаде Чемпионате мира по хоккею. Наша сборная с минимальным преимуществом 2:1 обыграла сборную Чехии.

Обе шайбы россиян были заброшены в меньшинстве. Отличились Артем Галимов и Николай Коваленко. Сборная Чехии сумела забить шайбу лишь однажды — усилиями Яхима Конделика.

После матча главный тренер российской молодежки Валерий Брагин подвел итог встречи. По словам наставника россиян, у команды улучшилось качество игры. Также Валерий Брагин прокомментировал выступление нападающего «Трактора» Виталия Кравцова, который не набрал очков в матче.

Самое главное — качество игры было намного лучше, конечно, есть и огрехи, надо большинством еще заниматься, но радует, что в меньшинстве забили два гола. Появляется команда, которая не хочет уступать, вот это чувствуется. Тренер вратарей сказал, что и Тарасов, и Кочетков готовы на сто процентов, оба работают. В третьем периоде перешли в более активный режим, стали играть в три пятерки, поэтому, может, Кравцов и стал более заметным в последнем отрезке матча. Что с Коваленко? Он же вышел и играл. Ольшанского мы вкатываем постепенно, у него до этого не было игровой практики. Мы смотрим, думаем, еще есть время, чтобы дозаявить нападающего. Мелькнула ли мысль, что Кравцова стоит на фланг вернуть? Никаких мыслей сегодня не было. — сказал Валерий Брагин.

Оценил Валерий Брагин и игру команды в неравных составах.

Вторая спецбригада большинства играла плохо? Вообще большинство сегодня не слишком удачное было, ребята хотят красиво сыграть, а так не бывает, надо упрощать и играть более агрессивно. Вообще сегодня в плане дисциплины было намного лучше. — отметил тренер.

Следующий матч сборная России проведет в ночь на 31 декабря. Соперником нашей команды станет сборная Швейцарии. Время начала матча: 6 утра по челябинскому времени.

Чехия U20 — Россия U20 1:2 (0:1; 1:1; 0:0)

Голы:

  • Артем Галимов; 0:1

  • Яхим Конделик; 1:1

  • Николай Коваленко; 1:2

Голы и лучшие моменты игры смотрите здесь.

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