/ «Трактор» отправился на выезд в Астану

Челябинцы сыграют против «Барыса».

Выездной матч против астанинского «Барыса» проведет в первый день ноября «Трактор». Подопечные Алексея Тертышного, после убедительной победы над московским «Спартаком», отправились в столицу Казахстана.

Последний раз команды встречались между собой 18 октября в Челябинске. Тогда «Барыс» победил со счетом 5:4 в овертайме, по ходу встречи отыгравшись со счета 3:1. На данный момент астанинские хоккеисты занимают четвертую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Андрея Скабелки не проигрывала уже 5 матчей кряду.

Челябинцы же, несмотря на победу в игре со «Спартаком», продолжают занимать девятое место на Востоке. Однако, главный тренер «черно-белых» Алексей Тертышный отметил качественную игру своих подопечных в прошлой встрече.

Получился хороший первый период, забросили три шайбы. У нас до этого не работало большинство, а сегодня оно сработало. Отсюда, наверное, такой результат. С меньшинством ребята справились, молодцы. В третьем периоде постарались строго сыграть от обороны, что, в принципе, и сделали. — цитирует Алексея Тертышного пресс-служба «Трактора».

Встреча состоится сегодня, 1 ноября, в 18:30 по местному времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Кроме этого, для читателей 1obl.ru будет организована текстовая трансляция матча.