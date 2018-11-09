/ КХЛ перенесла 3 матча «Трактора»

Все игры сдвинуты на один день.

Континентальная Хоккейная Лига перенесла 3 февральских матча с участием челябинского «Трактора». Перенос игр связан с обращением московского «Динамо» из-за загруженности ледовой арены «ВТБ-Арена парк». Отметим, что все перенесенные игры «черно-белые» проведут в гостях.

Лига приняла решение о переносе сроков проведения следующих матчей: № 732 «Северсталь» — «Трактор» с 15 на 16 февраля 2019 года; № 742 «Динамо» (Москва) — «Трактор» с 17 на 18 февраля 2019 года; № 753 «Торпедо» — «Трактор» с 19 на 20 февраля 2019 года. — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

Напомним, сейчас в чемпионате КХЛ пауза, из-за проведения этапа Евротура «Кубок Карьялы». Отметим, что на данный момент челябинцы занимают 10-е место в чемпионате КХЛ. Первый матч после паузы подопечные Алексея Тертышного проведут против минского «Динамо».