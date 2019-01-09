/ «Трактор» прервал безвыигрышную серию против «Ак Барса»

Челябинцы показали образцовый хоккей, а голкипер Александр Судницин отстоял «на ноль».

С минимальным преимуществом 1:0 «Трактор» на своем льду обыграл казанский «Ак Барс». Матч получился одним из самых тяжелых и трудовых для челябинцев в этом сезоне.



В первых двух периодах зрители матча не увидели забитых голов. В третьей двадцатиминутке челябинцы, усилиями Кристиана Томаса забили единственный гол в этой игре. В концовке третьего периода «Ак Барс» проводил опасные атаки, но надежная игра Александра Судницина позволила «черно-белым» одержать волевую победу.

Тяжелый матч. Мы понимали, с кем играем, и что они сыграли тяжелую игру с «Витязем». Задача была правильно сыграть в обороне и атаке. Были моменты, но у соперника хороший вратарь. Когда возникали недочеты — выручал наш голкипер. Игра шла до гола, много удалений, но мы реализовали свой шанс. Ребят и болельщиков — с победой. — сказал после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Следующий матч челябинцы проведут в пятницу, 11 января. «Трактор» отправится в Москву, где проведет матч против ЦСКА. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.