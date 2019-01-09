/ КХЛ. «Трактор» принимает на своем льду «Ак Барс»

Смогут ли челябинцы наконец обыграть казанскую команду? Текстовая трансляция.

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ПЕРВЫЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

1 мин — Стартовое вбрасывание за игроками «Ак Барса». Матч начался.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Перед началом игры прошло чествование Виталия Кравцова. Напомним, игрок в составе молодежной сборной России стал бронзовым призером чеспионата мира!

Команды выходят на лед. Совсем скоро начнется игра.

Составы команд на сегодня.

Добрый вечер всем любителям хоккея! Сегодня, 9 января, «Трактор» проводит последний матч затяжной домашней серии. Соперинком челябинцев станет «Ак Барс» — команда, которую челябинцы не могут обыграть уже с сентября 2017 года. Эта попытка станет для челябинцев уже восьмой.

Обе команды подходят к матчу с поражениями в последних играх. «Черно-белые» на своем льду уступили «Автомобилисту» из Екатеринбурга, а «Ак Барс» не смог сломить сопротивление подмосковного «Витязя».

Отметим, что команда из Казани — один из лидеров нынешнего сезона КХЛ. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова расположились на третьем месте в Восточной конференции, и уступают только «Авангарду» и «Автомобилисту». А вот «Трактор» продолжает отчаянную борьбу за место в кубковой восьмерке. Команда Алексея Тертышного занимает восьмое место в таблице Востока и на данный момент имеет все шансы на выход в плей-офф.