/ «Трактор» проведет третий матч в серии с «Автомобилистом»

Челябинцы приехали на домашнюю арену потерпев поражения в первых двух матчах.

Противостояние «Трактора» и «Автомобилиста» переехало в Челябинск. Сегодня, 2 марта, в столице Южного Урала, команды проведут третий матч в с серии ¼ финала Восточной конференции.

Обе прошедшие игры остались за хоккеистами из Екатеринбурга. В первом матче они забросили в ворота «Трактора» три безответные шайбы. Во второй игре «черно-белым» удалось дважды пробить вратаря екатеринбуржцев Якуба Коваржа, однако для итоговой победы этого не хватило, поскольку «Автомобилист» 4 раза поразил ворота «Трактора».

Отметим, что в этом сезоне, включая игры регулярного чемпионата, челябинцы ни разу не смогли обыграть «Автомобилист». А последний раз челябинцы обыгрывали команды из Екатеринбурга, больше года назад, в феврале 2018.

Третья встреча «Трактора» и «Автомобилиста» в плей-офф состоится сегодня, 2 марта, в челябинске. Начало игры — в 17:00 по местному времени. Прямую трансляция противостояния команд смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. А для читателей 1obl.ru будет организована текстовая трансляция матча.