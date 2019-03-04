/ «Трактор» сыграет четвертый матч серии против «Автомобилиста»

Сегодня решится судьба челябинцев в плей-офф.

Челябинский «Трактор» сегодня, 4 марта, проведет четвертый матч в серии плей-офф против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. В сегодняшней игре решится, продолжат ли «черно-белые» борьбу в играх навылет или закончат сезон.

Напомним, что предыдущие 3 матча закончились победой «Автомобилиста». Однако, в последней игре, которая состоялась в субботу, 2 марта, челябинцам удалось навязать лидеру Востока КХЛ борьбу и вести в счете до середины третьего периода, когда «Автомобилист» все же сравнял счет и перевел игру в овертайм. А на первой минуте дополнительного времени Вячеслав Литовченко вновь принес екатеринбуржцам победу. Отметим, что за 3 матча в серии «Трактор» смог забить лишь 3 гола, пропустив при этом 9 шайб.

Встреча состоится сегодня, 4 марта, в Челябинске, в ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Начало игры — в 19:00 по местному времени. Прямую трансляцию четвертого матча серии между «Трактором» и «Автомобилистом смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.