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/ Николай Макаров прокомментировал выступление «Трактора» в нынешнем сезоне

Николай Макаров прокомментировал выступление «Трактора» в нынешнем сезоне

По словам функционера, на Востоке КХЛ была сумасшедшая конкуренция.

сегодня в 16:07
  |  Хоккей

Чемпион мира по хоккею и руководитель областной федерации хоккея Николай Макаров прокомментировал сезон и матчи плей-офф Кубка Гагарина челябинского «Трактора». По словам функционера, текущий сезон получился для «черно-белых» сумасшедшим по конкуренции.

Изначально в нашей конференции 13 команд, а не 12, как на Западе, так что цена каждой путевки в плей-офф становится дороже. Да, есть так называемые клубы «большой четверки», но и прямых конкурентов у «Трактора» было много. И почти всю вторую половину сезона длилось противостояние с «Сибирью», «Нефтехимиком» и «Куньлунем». Но наши парни — молодцы, выдержали эти испытания и пробились в плей-офф. Это тем более хорошо, если учесть, в каких условиях пришлось работать. Для любой команды отсутствие двух ведущих пятерок игроков было бы катастрофой. А «Трактор» справился, и «регулярка» стала хорошей основой для проверки сил перед играми в плей-офф. — сказал Николай Макаров.

По мнению Николая Макарова, нынешний плей-офф получается совершенно непредсказуемым для всех вышедших команд. В качестве доказательства, эксперт выделяет серии «Спартака» и СКА, московского «Динамо» и «Йокерита», а также вылет казанского «Ак Барса» в первом раунде.

Что касается противостояния «Трактора» и «Автомобилиста», то и здесь интрига могла быть намного круче, если бы не такая разница в мастерстве. Будь у наших в строю все ведущие хоккеисты — однозначно было бы иначе. Но и тем составом, который сейчас есть у «Трактора», ребята бьются до последней секунды каждого матча. Это признают даже наши соперники. — отметил Николай Макаров.

По мнению экс-игрока «Трактора» уже сейчас команда закладывает хороший фундамент на предстоящий сезон.

Напомним, сегодня, 4 марта, челябинские хоккеисты проведут четвертый матч в серии против «Автомобилиста». Время начала игры — в 19:00 по челябинскому времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

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