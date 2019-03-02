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«Трактор» проиграл третий матч плей-офф

Челябинцы забросили первыми, но не смогли удержать преимущество.
сегодня в 19:43
  |  Хоккей

Челябинский «Трактор» проиграл третий матч серии плей-офф против «Автомобилиста». Подопечные Алексея Тертышного забили первыми, но затем пропустили голы в третьем периоде и овертайме.

В первом периоде не было заброшенных шайб. А вот в самом начале второй двадцатиминутки Кристиан Томас оказался расторопнее всех после броска Игоря Полыгалова по воротам гостей и отправил шайбу в пустой угол ворот «Автомобилиста». Второй период закончился со счетом 1:0 в пользу «Трактора».

В третьем периоде «Автомобилист», усилиями Андрея Обвини сравнял счет в матче. Затем команды проводили обоюдоопасные атаки, но в основное время выявить победителя не смогли. После шестидесяти минут игры команды ушли на овертайм.

В овертайме «Трактор» пропустил быстрый гол сразу же после первой атаки гостей. Вячеслав Литовченко, прокатился в зону атаки по борту, и броском в ближний угол сделал счет в матче 2:1 в пользу «Автомобилиста». Счет в серии стал 3:0 в пользу команды из Екатеринбурга.

- Честно сказать: соперник в начале играл лучше нас, игра шла не по нашему сценарию, соперник играл более агрессивно. Потом была равная игра, но нам удалось забить, парням спасибо. Поддержку было слышно, у нас отличные болельщики, спасибо им. — сказал в комментарии после мата главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Следующий матч серии пройдет в понедельник, 4 марта, в Челябинске. Начало игры — в 19:00 по челябинскому времени. Прямую трансляцию смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl. tv и 1obl.ru.

«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) 1:2 (0:0; 1:0; 0:1; 0:1)

Голы:

20:22. Кристиан Томас, «Трактор», 1:0.

42:15. Андрей Обидин, «Автомобилист», 1:1.

60:54. Вячеслав Литовченко, «Автомобилист», 1:2

Статистика матча: Броски: 60−51; Броски в створ: 32−35; Голы: 1−2; Вбрасывания: 29−25; Блокированные броски: 7−16; Силовые приемы: 12−7; Время в атаке: 10:37—10:55; Штраф: 16−4

Нарезка голов и лучших моментов игры:

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