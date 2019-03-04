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/ «Трактор» в драматичном матче уступил «Автомобилисту» и закончил выступление в плей-офф. Фоторепортаж

«Трактор» в драматичном матче уступил «Автомобилисту» и закончил выступление в плей-офф. Фоторепортаж

Челябинцы завершили сезон поражением на собственной площадке.
сегодня в 22:07
  |  Хоккей

Челябинский «Трактор» в драматичном поединке с минимальным счетом 3:4 уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Матч, в котором было два удаления до конца игры и семь заброшенных шайб, стал последним для «черно-белых» в этом сезоне.

Игра получилась яркой и насыщенной. В первом периоде «Трактору» удалось забить два быстрых гола. На первой минуте встречи Антон Глинкин открыл счет матче, а затем Игорь Исаев сделал счет 2:0 в пользу челябинцев. После этого тренерский штаб гостей взял тайм-аут, чтобы успокоить игру, однако в середине периоде Стефан Да Коста бьет плечом в голову Кристиана Томаса и удаляется до конца встречи. «Трактор» получил численное преимущество на 5 минут, которое не смог реализовать. На первый перерыв челябинцы ушли при счете 2:0 в свою пользу.

В начале второго периода гости проводили острые атаки, но надежная игра Василия Демченко и защитников не позволили «Автомобилисту» забить гол. Ключевым моментом периода стал большой дисциплинарный штраф капитана «Трактора» Алексея Петрова, который столкнулся коленом в колено с Найджелом Доусом. В отличии от челябинцев хоккеисты «Автомобилиста», усилиями Ильи Крикунова и Вячеслава Литовченко, дважды реализовали удаление. Второй период закончился при равном счете 2:2.

В самом начале третьего периода Александр Шаров, мощным броском в дальний угол вновь вывел «Трактор» вперед. Ответ гостей последовал незамедлительно. Атаку первого звена «Автомобилиста» замкнул Дэн Сэкстон, сделав счет 3:3. Последняя шайба матча и серии была забита спустя несколько минут. Вячеслав Литовченко, после паса от все того же Доуса поразил дальний угол ворот Василия Демченко.

В последние минуты матча «Трактор» пытался провести штурм ворот. Челябинцы заменили Демченко на шестого полевого, однако этого не хватило для возвращения в игру. Итоговый счет матча: 4:3 в пользу «Автомобилиста».

После игры итог противостоянию подвел главный тренер екатеринбургской команды Андрей Мартемьянов. Наставник гостей отметил, что игра была тяжелой, а также поблагодарил «Трактор» за серию.

Для кого-то яркий матч, а для кого-то тяжелый, начинали с 0:2. Ключевой момент — когда 5 минут играли вчетвером, очень здорово отработали. На второй период вышли более сконцентрированными. Все матчи были упорными, достойный соперник, парни бились от ножа. Думаю, болельщикам понравилось. — сказал после матча Андрей Мартемьянов.

Таким образом, этот матч стал последним для челябинской команды в плей-офф. А вот «Автомобилист» впервые в своей истории прошел дальше первого раунда. Более того, в случае, если магнитогорский «Металлург» и астанинский «Барыс» выиграют свои серии, команда из Екатеринбурга встретится в ½ финала конференции с «Авангардом», который в 4 матча выбил из плей-офф казанский «Ак Барс».

Несмотря на вылет «Трактора» борьбу в плей-офф КХЛ продолжает другая южноуральская команда — магнитогорский «Металлург». Уже завтра, 5 марта, «сталевары», дома, проведут пятый матч серии против «Салавата Юлаева».

«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) 3:4 (2:0; 0:2; 1:2)

Голы:

1:14. Антон Глинкин, «Трактор», 1:0.

5:16. Игорь Исаев, «Трактор», 2:0.

31:38. Илья Крикунов, «Автомобилист», 2:1.

32:03. Вячеслав Литовченко, «Автомобилист», 2:2.

41:00. Александр Шаров, «Трактор», 3:2.

42:27. Дэн Сэкстон, «Автомобилист», 3:3.

44:18. Вячеслав Литовченко, «Автомобилист», 3:4.

Статистика матча: Броски: 63−67; Броски в створ: 25−44; Голы: 3−4; Вбрасывания: 25−37; Блокированные броски: 12−21; Силовые приемы: 8−15; Время в атаке: 15:42—12:05; Штраф: 27−45.

Голы и лучшие моменты встречи:

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