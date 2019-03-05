/ В «Тракторе» подвели итоги прошедшего сезона

Состоялась открытая встреча хоккеистов с руководством команды.

В челябинском «Тракторе» сегодня, 5 марта, на открытом собрании подвели итоги прошедшего сезона. На встрече с хоккеистами, помимо руководителей клуба присутствовали первые лица челябинского хоккея, в том числе главы областной и городской федераций Николай Макаров и Андрей Кудинов.

Главный тезис собрания — сезон был невероятно сложным. Большое количество травм и неудачный старт чемпионата сказались на итоговом результате. Но при этом команда проявила характер и выполнила задачу минимум, выйдя в плей-офф, а в первой стадии дала достойный бой одному из лидеров текущего сезона.

Мне понравилось, что вы, несмотря на то, что последние игры, когда шла борьба за восьмое место вы проявили характер для того, чтобы отстоять свое право, за которое вы боролись на протяжении всего сезона. Если в начале сезона были какие-то проходные игры, то в конце, я убежден, что каждая игра шла от ножа. И вы с этой задачей справились. Ну, а плей-офф — это лотерея, но вчерашний матч показал, что можно громко хлопнуть дверью, заставить «Автомобилист» думать о своей игре. Вчерашний матч показал, что у вас есть характер, силы, возможности, способности и талант, чтобы проявить себя. Не хватило, может быть, самой малости. Думаю, не надо отчаиваться, все еще впереди. — сказал Николай Макаров.

О том, что этот сезоне получился для «Трактора» трудным высказался и президент Челябинской федерации хоккея Андрей Кудинов. По словам бывшего хоккеиста, начало сезона получилось скомканным, но затем тренерский штаб нашел в себе силы, чтобы организовать коллектив.

Хочется поблагодарить тренерский штаб, который нашел те слова, тактику, мотивацию для команды. Задачу минимум на сезон, которую ставит любой клуб КХЛ — вы с ней справились. Что касается дальнейшего — плей-офф есть плей-офф. На результат влияет удача и состав. Николай Михайлович сказал, да и все говорят, что количество травм очень большое и оно очень сильно повлияло на результат в этой серии плей-офф. Если, может быть, где-то какие-то игроки восстановились, может быть, дали бы достойный бой «Автомобилисту». Но видно было, что бились до конца, включая даже вчерашний матч. — отметил Андрей Кудинов.

Затем слово взял исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный. Специалист подчеркнул, что работа в таком клубе — большая честь для него, а затем поблагодарил игроков и руководство «черно-белых» за поддержку.

Было тяжело в определенные моменты, но спасибо руководству клуба, которые доверили эту работу, терпеливо отнеслись по сезону к нашей работе, и, соответственно, получился результат неплохой, попадание в плей-офф, но хотелось дальше пройти, в следующий этап, но выигрывает сильнейший. По результату будем делать выводу через 2−3 дня. Ребятам отдельное спасибо. Вчера я сказал вам после игры, все равно молодцы, в плане того, что все эти травмы — не просто так. Отдельная нагрузка выпадала на тех, кто от сезона шли от начала и до конца. Вам отдельное спасибо. Плюс, для молодых ребят, они получили огромный опыт и по регулярному чемпионату и плей-офф, для них это будет дальнейший толчок. Так что, в принципе, трудно было, но результат определенный достигнут, вам определенное спасибо. — сказал Алексей Тертышный.

Сезон пролетел очень быстро, сказал директор «Трактора» Иван Сеничев. Финиш его получился особенно тяжелым, однако функционер поблагодарил команды за самоотверженность.

Да, не хватило мастерства, да, возможно, с травмированными игроками, среди которых сразу трое лидеров нападения — Рихард Гюнге, Пол Щехура, Райан Стоа, был бы другой результат. Определенно порадовал прогресс молодых ребят. Они — будущее команды. Хочу выразить благодарность Президенту «Трактора» Борису Дубровскому, который всегда держал руку на пульсе, оказывал неоценимую поддержку, в том числе и в усилении команды по ходу сезона. Спасибо болельщикам, которые поддерживали команду несмотря ни на что. Без них нам было бы еще тяжелее. Сейчас идем дальше. Уверен, что в следующем сезоне мы будем сильнее.— сказал Иван Сеничев.

Как отметил капитан «Трактора» Алексей Петров, команда прожила сезон на одном дыхании. А сейчас у всех игроков челябинской команды присутствует опустошение.

Мы все его прожили на одном дыхании. Да, он получился не идеальным, но это тоже опыт. Хочу сказать спасибо всем ребятам из команды — хоккеистам, персоналу, докторам. На протяжении сезона у нас не было проблем с атмосферой. Была семья под названием «Трактор». Спасибо всем болельщикам за терпение и уважение. — отметил капитан «Трактора» Алексей Петров.

Напомним, сезон для челябинской команды завершился вчера, 4 марта. «Трактор» в четырех матчах уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Несмотря на «сухой» счет серии, наставники обеих команд отметили напряженность каждой игры.