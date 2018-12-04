/ Игрой против «Авангарда» начинает семиматчевый выезд «Трактор»

Команды встретятся в этом сезоне во второй раз.

Матчем против «Авангарда» в Балашихе откроет свой затяжной выезд челябинский «Трактор». Коллективы встретятся в очном противостоянии во второй раз в этом сезоне.

Первая игра прошла 20 октября этого года в Челябинске. Тогда со счетом 2:1 в овертайме победу одержали именно хоккеисты «Трактора». Дублем в ворота соперников отметился Игорь Полыгалов. Всего же команды провели между собой 36 очных встреч в рамках чемпионатов КХЛ. 19 раз победу одерживал коллектив из Омска, 13 выигранных матчей на счету «Трактора».

На сегодняшний день в активе «Авангарда» 50 очков в 35 играх и второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У «Трактора» же 31 балл в 33 матчах и девятое место на Востоке.

Встреча команд состоится сегодня, 4 декабря, в 21:30 по челябинскому времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ, а также на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

Кроме того, напомним, что на площадке «Первого областного» (и на домашних матчах «Трактора») проходит конкурс «Тайный Санта», который медиахолдинг ОТВ запустил совместно с челябинской командой. Для того, чтобы принять участие, нужно всего лишь заполнить заявку на арене или в электронной форме на сайте 1obl.ru, и получить шанс выиграть приз! Важно помнить, что заявку можно подать только во время игр «Трактора».