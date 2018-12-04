/ «Трактор» открывает выездную серию матчем против «Авангарда». Текстовая трансляция

«Черно-белые» попробуют одолеть грозных «Ястребов».

0:1

ПЕРВЫЙ ПЕРЕРЫВ. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика 1-го периода: Броски: 29-15 ; Броски в створ: 8-10 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 8-8 ; Блокированные броски: 4-11 ; Силовые приемы: 3-5 ; Время в атаке: 06:03-02:43 ; Штраф: 0-2.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин - Последние секунды периода проходят в зоне «Трактора», но до броска дело так и не дошло. Но, второй период челябинцы начнут в меньшинстве, так как Ник Бэйлен нарушил правила вместе с сиреной.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

18 мин - Позиционная атака омичей пока что не приносит результата.



УДАЛЕНИЕ. За атаку игрока не владеющего шайбой, на 2 минуты удален Виталий Кравцов, команда «Трактор».

17 мин - Наброс Коди Фрэнсона на ворота Демченко, челябинский вратарь хладнокровно отбивает шайбу. Тем временем, Виталий Кравцов нарушает правила.

15 мин - Попытались омичи организовать атаку, но пока надежно действуют защитники «черно-белых».

ГОЛ! Шайбу забросил Антон Глинкин, команда «Трактор».

14 мин - Антон Глинкин, на коротке, сумел переиграть Ивана Налимова и открыть счет в матче!

13 мин - Выход один на один Михаила Фисенко. Василий Демченко выручает.

12 мин - Бросок из под защитника со стороны игрока «Авангарда», Демченко на месте.

11 мин - И вновь опасно у ворот Ивана Налимова! Бросок Егора Дугина попадает в тело вратарю омичей.

10 мин - Опасный выпад «Трактора», и только действия Сергея Широкова спасли «ястребов» от гола.

9 мин - Еще несколько набросов от игроков омской команды, надежна оборона «Трактора».



8 мин - Контролировали шайбу хоккеисты «Авангарда», но челябинские игроки перехватили ее и выбросили в зону хозяев.

7 мин - Райан Стоа, прорывался по флангу, но Иван Налимов зафиксировал шайбу. Тем временем, на льду оказался Игорь Полыгалов. Во время коммерческой паузы игрок покинул площадку и отправился в раздевалку.

6 мин - Бросок Евгения Медведева по воротам Василия Демченко, неточно.

5 мин - Еще одна попытка атаки от гостей, без успеха.

4 мин - Ник Бэйлен бросал по воротам Ивана Налимова, голкипер омской команды на месте.

3 мин - Выход гостей к воротам «Авангарда». Момент у Марселя Шолохова, шайба разминулась со створом ворот.

2 мин - Попытку первой атаки провели челябинцы, пока надежно действуют защитники «ястребов».

1 мин - Стартовое вбрасывание за игроками «Авангарда». Матч начался.

НАЧАЛО МАТЧА.



А вот и составы команд на сегодня.







