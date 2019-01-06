/ «Трактор» в третий раз в сезоне уступил «Автомобилисту»

Челябинцы могли сравнять счет в третьем периоде, но пропустили гол в пустые ворота.

«Трактор» в упорном противостоянии уступил одному из лидеров чемпионата КХЛ — «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Команда из Челябинска проиграла екатеринбуржцам третий матч к ряду. В этом сезоне «черно-белым» еще ни разу не удалось победить «Автомобилист».

Первой шайбы зрителям матча пришлось ждать до второго периода. После вбрасывание, игрок екатеринбургской команды Данис Казионов бросил с ходу и «прошил» голкипера «Трактора» Василия Демченко.

В третьем периоде челябинцы могли сравнять счет. За минуту до конца игры тренерский штаб принял решение поменять вратаря на шестого полевого игрока. Подопечные Алексея Тертышного пошли в атаку, но допустили потерю в средней зоне. Шайбу подхватил игрок гостей Илья Крикунов, который и забил гол в пустые ворота.

Следующий матч челябинцы также проведут против лидера КХЛ. В гости к «Трактору» приедет «Ак Барс» из Казани. Матч состоится в среду, 9 января, в 19:00 по челябинскому времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) 0:2 (0:0; 0:1; 0:1)

Голы:

33:14. Казионов Денис, «Автомобилист», 0:1

59:35. Крикунов Илья, «Автомобилист», 0:2

Статистика матча: Броски: 63−53; Броски в створ: 36−29; Голы: 0−2; Вбрасывания: 22−36; Блокированные броски: 15−12; Силовые приемы: 20−24; Время в атаке: 10:53—10:51; Штраф: 6−8.