/ Евгений Губарев: «Нам очень не хватает выбывших из строя лидеров»

В лазарете «Трактора» находятся 8 игроков.

Генеральный менеджер «черно-белых» прокомментировал травмы лидеров команды. По словам функционера, у него нет претензий к самоотдаче хоккеистов, однако травмы лидеров сказываются на игре команды.

Беспрецедентное на сегодняшний день количество травм — у восьми ведущих хоккеистов. Из «Челмета» много своей молодежи ставим в заявку, для ребят это шанс заиграть в КХЛ. Но все с нетерпением ждем возвращения лидеров. В самое ближайшее время должны выйти Василий Демченко, Пол Щехура и Йонас Энлунд. Думаем, что к выездной серии к команде присоединится Евгений Рясенский. После декабрьской Европаузы вернутся в строй Александр Шинин и Александр Бергстрем. Ближе к Новому году — Артем Пеньковский, и немного позже — Рихард Гюнге. — цитирует Евгения Губарева пресс-служба «Трактора».

Функционер также призвал команду терпеть и сражаться, а болельщиков — поддержать коллектив в непростой ситуации. Следующий матч «Трактор» проведет завтра, 22 ноября, против нижнекамского «Нефтехимика». Для команд эта встреча станет второй в текущем сезоне.