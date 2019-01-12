/ «Трактор» разгромно проиграл ЦСКА в Москве

Челябинцы пропустили 6 шайб, не забив ни одной.

С разгромным счетом 6:0 в пользу ЦСКА закончилась встреча московской команды с челябинским «Трактором». «Черно-белые» проиграли «армейцам» второй раз в сезоне, не забив ни в одном из матчей.

В каждом из периодов ЦСКА отличился по два раза. Счет был открыт уже на первых минутах игры. Сначала шайбу забросил Константин Окулов, а буквально через мгновение Кирилл Капризов удвоил преимущество ЦСКА. После этого тренерский штаб «Трактора» принял решение заменить начинавшего матч голкипера Александра Судницина на Василия Демченко.





Занести половину второго периода только в актив можно, там были моменты, могли забить и вернуться в игру, но реализация страдает. ЦСКА был быстрее, свежее – отсюда такой результат. У Кравцова еще акклиматизация идет, и с «Ак Барсом», и сегодня он неплохо двигался. Соперники серьезные были, в целом, он нормально сыграл эти матчи, хотя может играть намного лучше. Но все эти перелеты... Сейчас время пройдет, и он добавит. Мы идем в зоне плей-офф, но команды снизу все – рядышком. Соперники все серьезные, готовимся к каждой игре, но не всегда получается всё. В лазарете много ребят, и тут речь не о сроках выздоровления, а о сроках набора кондиций. Сложно сказать, когда в полную силу кто-то сможет заиграть, объективно сложно за неделю форму набрать, когда ты месяц пропустил или больше даже.

— сказал после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Во втором периоде все тот же Константин Окулов забил третий гол, а Андрей Светлаков довел счет до крупного. Разгромным его сделал Грег Скотт, оформивший в третьем периоде дубль и установивший окончательный счет игры.

Следующий матч «Трактор» проведет в воскресенье, 13 января. Соперником челябинцев станет рижское «Динамо». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

ЦСКА (Москва) — «Трактор» (Челябинск) 6:0 (2:0; 2:0; 2:0)

Голы:

1:54. Константин Окулов, ЦСКА, 1:0

2:59. Кирилл Капризов, ЦСКА, 2:0

35:14. Константин Окулов, ЦСКА, 3:0

37:00. Андрей Светлаков, ЦСКА, 4:0

41:12. Грег Скотт, ЦСКА, 5:0

43:43. Грег Скотт, ЦСКА, 6:0

Статистика матча: Броски: 71−44; Броски в створ: 37−19; Голы: 6−0; Вбрасывания: 27−26; Блокированные броски: 14−16; Силовые приемы: 9−12; Время в атаке: 13:17—07:07; Штраф: 2−4.

Голы и лучшие моменты игры: