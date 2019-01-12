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/ «Трактор» разгромно проиграл ЦСКА в Москве

«Трактор» разгромно проиграл ЦСКА в Москве

Челябинцы пропустили 6 шайб, не забив ни одной.
сегодня в 10:01
  |  Хоккей

С разгромным счетом 6:0 в пользу ЦСКА закончилась встреча московской команды с челябинским «Трактором». «Черно-белые» проиграли «армейцам» второй раз в сезоне, не забив ни в одном из матчей.

В каждом из периодов ЦСКА отличился по два раза. Счет был открыт уже на первых минутах игры. Сначала шайбу забросил Константин Окулов, а буквально через мгновение Кирилл Капризов удвоил преимущество ЦСКА. После этого тренерский штаб «Трактора» принял решение заменить начинавшего матч голкипера Александра Судницина на Василия Демченко.

Во втором периоде все тот же Константин Окулов забил третий гол, а Андрей Светлаков довел счет до крупного. Разгромным его сделал Грег Скотт, оформивший в третьем периоде дубль и установивший окончательный счет игры.

Занести половину второго периода только в актив можно, там были моменты, могли забить и вернуться в игру, но реализация страдает. ЦСКА был быстрее, свежее – отсюда такой результат. У Кравцова еще акклиматизация идет, и с «Ак Барсом», и сегодня он неплохо двигался. Соперники серьезные были, в целом, он нормально сыграл эти матчи, хотя может играть намного лучше. Но все эти перелеты... Сейчас время пройдет, и он добавит. Мы идем в зоне плей-офф, но команды снизу все – рядышком. Соперники все серьезные, готовимся к каждой игре, но не всегда получается всё. В лазарете много ребят, и тут речь не о сроках выздоровления, а о сроках набора кондиций. Сложно сказать, когда в полную силу кто-то сможет заиграть, объективно сложно за неделю форму набрать, когда ты месяц пропустил или больше даже. — сказал после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Следующий матч «Трактор» проведет в воскресенье, 13 января. Соперником челябинцев станет рижское «Динамо». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

ЦСКА (Москва) — «Трактор» (Челябинск) 6:0 (2:0; 2:0; 2:0)

Голы:

1:54. Константин Окулов, ЦСКА, 1:0

2:59. Кирилл Капризов, ЦСКА, 2:0

35:14. Константин Окулов, ЦСКА, 3:0

37:00. Андрей Светлаков, ЦСКА, 4:0

41:12. Грег Скотт, ЦСКА, 5:0

43:43. Грег Скотт, ЦСКА, 6:0

Статистика матча: Броски: 71−44; Броски в створ: 37−19; Голы: 6−0; Вбрасывания: 27−26; Блокированные броски: 14−16; Силовые приемы: 9−12; Время в атаке: 13:17—07:07; Штраф: 2−4.

Голы и лучшие моменты игры:

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