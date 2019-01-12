/ «Трактор» разгромно проиграл ЦСКА в Москве

С разгромным счетом 6:0 в пользу ЦСКА закончилась встреча московской команды с челябинским «Трактором». «Черно-белые» проиграли «армейцам» второй раз в сезоне, не забив ни в одном из матчей.
В каждом из периодов ЦСКА отличился по два раза. Счет был открыт уже на первых минутах игры. Сначала шайбу забросил Константин Окулов, а буквально через мгновение Кирилл Капризов удвоил преимущество ЦСКА. После этого тренерский штаб «Трактора» принял решение заменить начинавшего матч голкипера Александра Судницина на Василия Демченко.
Во втором периоде все тот же Константин Окулов забил третий гол, а Андрей Светлаков довел счет до крупного. Разгромным его сделал Грег Скотт, оформивший в третьем периоде дубль и установивший окончательный счет игры.
Следующий матч «Трактор» проведет в воскресенье, 13 января. Соперником челябинцев станет рижское «Динамо». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.
ЦСКА (Москва) — «Трактор» (Челябинск) 6:0 (2:0; 2:0; 2:0)
Голы:
1:54. Константин Окулов, ЦСКА, 1:0
2:59. Кирилл Капризов, ЦСКА, 2:0
35:14. Константин Окулов, ЦСКА, 3:0
37:00. Андрей Светлаков, ЦСКА, 4:0
41:12. Грег Скотт, ЦСКА, 5:0
43:43. Грег Скотт, ЦСКА, 6:0
Статистика матча: Броски: 71−44; Броски в створ: 37−19; Голы: 6−0; Вбрасывания: 27−26; Блокированные броски: 14−16; Силовые приемы: 9−12; Время в атаке: 13:17—07:07; Штраф: 2−4.
Голы и лучшие моменты игры: