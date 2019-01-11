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/ «Трактор» играет против ЦСКА в Москве

«Трактор» играет против ЦСКА в Москве

Вторая встреча команд в текущем сезоне. Текстовая трансляция.
сегодня в 21:00
  |  Хоккей

2:0

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Стычка в зоне «Трактора». Линден Вэй и Алексей Петров «потолкались» друг с другом у ворот Демченко.

9 мин - Наброс Ильи Карпухина на ворота Ильи Сорокина, рикошет, после которого шайба уходит в сторону от ворот. Далее следует еще один наброс, Сорокин накрывает шайбу ловушкой. 

6 мин - Пока что «Трактору» очень сложно противостоять натиску ЦСКА. Хозяева площадки контролируют шайбу. Бросок по воротам Демченко, Василий отбивает локтем.

5 мин - Райан Стоа забрасывал шайбу в зону «армейцев». Михаил Пашнин докатывается до нее первым, и это очередной проброс.

4 мин - Активно прессингуют армейцы, но шайба досталась челябинцам. Длинный пас Артема Бородкина на Кристиана Томаса, но шайба уходит на проброс.

ЗАМЕНА ВРАТАРЯ. ВОРОТА «ТРАКТОРА» ВМЕСТА АЛЕКСАНДРА СУДНИЦИНА ЗАЩИЩАЕТ ВАСИЛИЙ ДЕМЧЕНКО.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Кирилл Капризов, команда ЦСКА.

3 мин - С шайбой хоккеисты «Трактора». Йонас Энлунд доставляет шайбу до пятачка, Сорокин надежен. В ответной атаке, Кирилл Капризов, броском из левого круга вбрасывания удваивает преимущество хозяев.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Константин Окулов, команда ЦСКА.

2 мин - В атаке армейцы. Михаил Пашнин набрасывает на ворота, мимо. Затем он же допускает нарушение в атаке, игра остановлена, но удаления нет. После вбрасывания, Константин Окулов, броском от синей линии открывает счет в матче.

1 мин - Стартовое вбрасывание выиграли игроки ЦСКА. Опасно бросает верхом Кирилл Капризов, Александр Судницин в игре.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Коллективы выходят на лед. Сейчас проходит чествование участников молодежного чемпионата мира. После, прозвучит гимн России и начнется игра.

Команды уже объявили составы на игру.

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Добрый день всем любителям хоккея! Сегодня, 11 января, в Москве, челябинский «Трактор» проведет первый матч европейского турне. И сразу же «черно-белые» столкнутся с серьезным соперником, лидером текущего чемпионата — московским ЦСКА.

В этом сезоне команды находятся «на разных полюсах». Если москвичи уже гарантировали себе место в плей-офф, то «Трактор» напротив, ведет ожесточенную борьбу за сохранение прописки в кубковой восьмерке.

Как сложится сегодняшняя игра? Узнаем сегодня, в 21:30 по челябинскому времени.

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