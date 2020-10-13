«Трактор» одержал волевую победу над «Ак Барсом»

Челябинцы переиграли казанцев в серии буллитов.

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Челябинский «Трактор» победой завершил матч против казанского «Ак Барса». Единственная встреча текущего игрового дня КХЛ завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу «чёрно-белых».



Первыми в матче счёт открыли хоккеисты «Трактора». В меньшинстве Сергей Калинин и Алексей Бывальцев убежали в контратаку. Первый отдал пас назад, а второй не промахнулся, огорчив 18-летнего голкипера «Ак Барса» Артура Ахтямова. Казанцы быстро ответили на шайбу челябинцев, но судьи отменили гол.

«Ак Барс» сравнял счёт во втором периоде. Сразу после удаления Вячеслава Основина, игрок «Ак Барса» выиграл вбрасывание в зоне атаки, отдал пас на синюю линию Альберту Яруллину, который мощным броском «прошил» Ивана Федотова.

В третьем периоде «Трактор», усилиями Понтуса Оберга, который забил в большинстве, вновь вышли вперёд. Однако, несколько минут спустя Камиль Фазылзянов вновь сравнял счёт. Тренерский штаб «Трактора» взял тренерский запрос на помеху вратарю, но судьи не увидели нарушения. В итоге при счёте 2:2 игра перешла в овертайм.

На второй минуте дополнительного времени «Трактор» получил численное преимущество после нарушения численного состава у казанцев, однако реализовать его челябинцы не смогли. В овертайме команды не выявили победителя, а матч перешёл в формат буллитов. В серии послематчевых бросков сильнее оказались хоккеисты «Трактора», которые реализовали две попытки против одной у «Ак Барса». Точку в матче точным броском поставил Ник Бэйлен.

Следующий матч челябинские хоккеисты вновь проведут в гостях. В четверг, 15 октября, «Трактор» завершит выезд игрой против «Северстали», Прямую трансляцию встречи смотрите на сайте 1obl. tv и телеканале ОТВ. Также текстовая трансляция игры будет доступна читателям сайта «Первый областной».

«Ак Барс» (Казань) 2:3Б «Трактор» (Челябинск) (0:1; 1:0; 1:1; 0:0; 0:1)

Голы:

10:56. Алексей Бывальцев, «Трактор», 0:1

26:27. Альберт Яруллин, «Ак Барс», 1:1

52:32. Понтус Оберг, «Трактор», 1:2

54:27. Камиль Фазылзянов, «Ак Барс», 2:2

65:00. Ник Бэйлен, «Трактор», 2:3

Статистика матча: Броски: 64-60; Броски в створ: 31-26; Голы: 2-2; Вбрасывания: 31-27; Блокированные броски: 19-18; Силовые приемы: 10-6; Время в атаке: 11:39-10:25; Штраф: 10-22