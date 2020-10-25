«Трактор» во второй раз обыграл «Амур» в Хабаровске

Челябинцы увезли с Дальнего Востока 100% набранных очков.

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Челябинский «Трактор» победой завершил выездную серию. В Хабаровске во второй подряд в игре против «Амура» подопечные Анвара Гатиятулина одержали победу со счётом 2:1.

На старте первого периода Виталий Кравцов оказался расторопнее всех на пятачке после атаки Лукаша Седлака и добил шайбу в ворота, но судьи отменили гол после запроса от тренерского штаба «Амура». Однако в итоге воспитаннику «чёрно-белых» всё-таки удалось открыть счёт. Виталий Кравцов подставил клюшку под наброс Игоря Исаева и пробил Марека Лангхамера.

Второй период хозяева начинали в формате 5 на 4, однако судьи удалили голкипера Марека Лангхамера за незаконное и опасное снаряжение. Место в рамке занял Евгений Аликин, игра продолжилась 5 на 3, а челябинцам удалось реализовать большинство. Сергей Калинин замкнул пас Якоба Берглунда на пятачок и удвоил преимущество «Трактора».

В третьем периоде в ворота «Амура» вернулся Марек Лангхамер, а хабаровчане начали активнее играть в атаке. В итоге Александр Полуинин и Владимир Бутузов вышли 2 в 1, далее последовал поперечный пас, после которого шайба оказалась за спиной Романа Вилла. Концовка встречи выдалась нервной для болельщиков. Хабаровчане последнюю минуту игры провели в шесть полевых игроков, однако сравнять счёт команде Сергея Светлова не удалось.

Таким образом, встреча закончилась победой «Трактора» со счётом 2:1. Отметим, что челябинская команда одержала две победы в трёхматчевом выезде, а также смогла увезти 100% набранных очков с Дальнего Востока.

Следующий матч «Трактор» проведёт на своей площадке. В среду, 28 октября, «чёрно-белые» сыграют с нижегородским «Торпедо». Прямую трансляцию игры смотрите на сайте 1obl.tv и телеканале ОТВ. Также текстовая трансляция встречи будет доступна читателям «Первого областного».

«Амур» (Хабаровск) : «Трактор» (Челябинск) (0:1; 0:1; 1:0)

Голы:

17:51. Виталий Кравцов, «Трактор», 0:1

21:38. Сергей Калинин, «Трактор», 0:2

46:44. Владимир Бутузов, «Амур», 1:2

Статистика матча: Броски: 62-46; Броски в створ: 33-27; Голы: 1-2; Вбрасывания: 24-25; Блокированные броски: 9-20; Силовые приемы: 16-23; Время в атаке: 10:27-10:37; Штраф: 30-8.