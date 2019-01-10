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/ Отец нападающего «Трактора» Кристиана Томаса рассказал о его взаимоотношениях с командой

Отец нападающего «Трактора» Кристиана Томаса рассказал о его взаимоотношениях с командой

Стив Томас: «Кристиан наслаждается временем с «Трактором». Он нашел общий язык со всеми, хорошо отзывается о команде».
сегодня в 18:30
  |  Хоккей

Отец нападающего челябинского «Трактора» Кристиана Томаса, Стив Томас, рассказал о своих впечатлениях от южноуральской столицы, а также о том, как чувствует себя Кристиан в Челябинске. По его мужчины, его сыну очень нравится жить на Южном Урале и играть за «Трактор».

Кристиан принимал участие в Олимпийских играх в Корее. Так как он хорошо показал себя там, у него появилась возможность приехать играть в КХЛ. Он действительно счастлив, наслаждается каждой минутой здесь. Судя по всему, он неплохо справляется. Я рад, что приехал сюда. Как отец, я им горжусь. Самый лучший совет, который я мог ему дать — это сконцентрироваться и выкладываться на каждой игре на 100%, так приходят к успеху. Ты должен сосредоточиться на игре и наслаждаться игрой со своими ребятами, но и не забывать о счете на табло. В начале этого сезона Кристиан сыграл 11 игр за команду «Рёгле» в Швеции. Ему не очень там нравилось. Сейчас же, напротив, Кристиан наслаждается временем с «Трактором». Он нашел общий язык со всеми, хорошо отзывается о команде, ему нравится проводить время с ребятами, например, с Полом Щехурой, Пол живет недалеко от Кристиана. — цитирует Стива Томаса пресс-служба «Трактора».

Хоккейный Челябинск приятно удивил Стива Томаса. По словам бывшего хоккеиста, болельщики «черно-белых» очень страстно относятся к игре, что дает игрокам правильный настрой, поскольку они чувствуют поддержку. Стив Томас также проанализировал и стиль игры челябинской команды.

Я думаю, что каждое звено и каждый игрок выходят на площадку и делают всё, что могут. «Трактор» — очень хорош в защите. В Канаде я смотрел онлайн-трансляции игр и отметил для себя, что команда много играет в своей зоне. Вратари — очень хороши. Возможно, стоит чаще выводить шайбу из своей зоны и немного прибавить в нападении. «Трактор» выглядит очень неплохо, хорошо обороняется. — сказал Стив Томас.

В текущем сезоне Кристиан Томас отыграл за «Трактор» 21 матч. На счету канадского легионера 12 результативных баллов, при показателе полезности «-5».

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