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/ «Трактор» встретится с «Ак Барсом» в Казани

«Трактор» встретится с «Ак Барсом» в Казани

Смогут ли челябинцы одержать четвертую победу подряд?
сегодня в 11:57
  |  Хоккей

Сегодня, 21 декабря, челябинский «Трактор» продолжает выездную серию. На этот раз «черно-белые» отправятся в Казань, где сыграют с местным «Ак Барсом».

Команды по-разному закончили прошлые матчи. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова 19 декабря играли против магнитогорского «Металлурга» и в упорном матче проиграли по буллитам, дав магнитогорцам сравнять счет за 36 секунд до конца игры.

Челябинцы тоже играли 19 декабря, и тоже позволили своему сопернику, нижегородскому «Торпедо», сравнять счет в конце игры. Впрочем, усилиями молодого защитника Ильи Карпухина «Трактору» все-таки удалось добиться победы.

Есть у данного противостояния и еще один сюжет — «Трактор» уже больше года не может выиграть у «Ак Барса». Последняя победа челябинцев над казанцами датируется 24 сентября прошлого года. Тогда «черно-белые» победили со счетом 3:2 в овертайме. А последняя встреча команд прошла 20 ноября этого года. Команды играли в Челябинске, матч закончился победой казанцев со счетом 3:0.

Напомним, встреча состоится сегодня, 21 декабря, в 21:00 по челябинскому времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Кроме того, на сайте «Первый областной» будет доступна текстовая трансляция игры.

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