/ «Ак Барс» и «Трактор» сойдутся в центральном матче сегодняшнего дня

«Черно-белые» попытаются продлить победную серию. Текстовая трансляция.

5:3

КОНЕЦ МАТЧА. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 64-49 ; Броски в створ: 32-26 ; Голы: 5-3 ; Вбрасывания: 32-31 ; Блокированные броски: 12-10 ; Силовые приемы: 6-3 ; Время в атаке: 12:44-10:26 ; Штраф: 6-4.



Статистика 3-го периода: Броски: 18-19 ; Броски в створ: 8-11 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 11-11 ; Блокированные броски: 6-2 ; Силовые приемы: 2-2 ; Время в атаке: 04:27-03:14 ; Штраф: 0-4.



ОКОНЧАНИЕ МАТЧА

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Артем Лукоянов, команда «Ак Барс».

60 мин - Серия бросков по воротам «Ак Барса». Затем, шайба попадает к игроку казанцев Артему Лукоянову, и он забрасывает в пустые ворота челябинцев.





ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

59 мин - Пытается «Трактор» закрепиться в зоне.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТЕРЬЕГО ПЕРИОДА.



58 мин - В атаке «Ак Барс», но челябинцы выбросили шайбу на проброс.

57 мин - Начинает атаку «Трактор», но шайба перехвачена казанскими хоккеиста.

56 мин - В атаке челябинцы. Серия бросков, но все они идут мимо.

ГОЛ! Шайбу забросил Райан Стоа, команда «Трактор».



СУДЬИ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ.



Но тренерский штаб казанцев берет просмотр. Судьи уехали «смотреть кино».



55 мин - Момент у ворот Гарипова. Райан Стоа оказался расторопнее всех и есть третий гол!







54 мин - Момент у ворот «Ак Барса», Гарипов в игре. Ответ хозяев. Бросок по воротам Судницина, наш вратарь в игре.

53 мин - После борьбы в средней зоне шайба оказывается у челябинцев. Андрей Ерофеев выкатывался на ворота Гарипова из угла, но вратарь хозяев оказался расторопнее и накрыл шайбу.

52 мин - Раскатывается «Трактор». Сильная передача на Райана Стоа, это оффсайд.

51 мин - «Ак Барс» с шайбой. Игра в зоне челябинцев, но до броска дело так и не дошло, посколько шайба перешла к «черно-белым».

ГОЛ! Шайбу забросил Семен Кокуев, команда «Трактор».

50 мин - Челябинцы с шайбой. Вход в зону, бросок, мимо цели. Атака продолжается, и после серии бросков, Семен Кокуев забивает гол!





49 мин - Казанцы контролируют шайбу, входят в зону «Трактора». Далее следует сильный бросок мимо цели.

48 мин - «Трактор» в зоне атаки. Бросок Шарова, Гарипов отбивает перед собой и выбрасывает шайбу.

47 мин - Контролируют шайбу хозяева, но Энлунд перехватывает ее, забрасывая в чужую зону.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

46 мин - Разгоняют новую атаку казанцы. Расставились они в зоне, после чего следует бросок Джастина Азеведо. Надежен Судницин.

45 мин - Расположились в зоне гостей казанцы. Неприятный набросок на ворота, Судницин в игре.

УДАЛЕНИЕ. За задержку клюшки соперника, на 2 минуты наказан Андрей Ерофеев, команда «Трактор».

44 мин - Челябинцы начинают атаку, но теряют шайбу на входе в зону хозяев, почти чего следует неточный бросок. В ответ челябинцы так же бросают по воротам, Гарипов в игре.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

43 мин - Бросок игрока «Ак Барса», шайба пошла мимом. Затем бросал Клинкхаммер, неточно.

42 мин - «Ак Барс» пока что не может войти в зону гостей.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника руками, на 2 минуты удален Александр Рыбаков, команда «Трактор».

42 мин - Первое удаление в составе «Трактора».

41 мин - Стартовое вбрасывание третьей двадцатиминутки за игроками «Ак Барса».

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика 2-го периода: Броски: 24-13 ; Броски в створ: 13-7 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 13-9 ; Блокированные броски: 2-3 ; Силовые приемы: 1-0 ; Время в атаке: 04:09-03:55 ; Штраф: 2-0.



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин - Казанцы с шайбой. Бросок Попова, Судницин в прижимает шайбу. После вбрасывания, шайба остается в зоне гостей, где ей владеют игроки «Трактора».

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин - С шайбой челябинцы. Вход в зону, но казанцы умело отправляют игру к бортам.

38 мин - Вновь «Ак Барс» в атаке. Пас за ворота Судницина, далее шайба выходит из зоны «Трактора». В средней зоне ее подбирает Евгений Рясенский, но попадает игрок в оффсайд.

37 мин - Бросок Александра Шарова с дальней дистанции Гарипов в игре. Далее, с острого угла бросает Райан Стоа, шайба оказывается в амуниции вратаря казанцев.

ЗАМЕНА ВРАТАРЯ В «ТРАКТОРЕ». Вместо Василия Демченко на лед выходит Александр Судницин.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Владислав Кара, команда «Ак Барс».

36 мин - Продолжает наседать казанская команда. Андрей Марков делает очень хитрый пас, после которого его одноклубник забивает четвертый гол.

35 мин - Опасной играет «Ак Барс». Особенно активно действуют Данис Зарипов и Джастин Азеведо.

34 мин - Бросок от игрока «Ак Барса» заблокирован челябинским хоккеистом.

33 мин - Активно играют казанцы. В последние несколько минут «Трактор» «подсел» в оборону.

32 мин - Попов отдавал Клинкхаммеру на пустой угол, не попал канадский игрок по воротам Демченко.

31 мин - Перехват шайбы от челябинцев. Бросок, Гарипов выкатывается из ворот, сокращая угол обстрела.

30 мин - С шайбой казанцы. Они медленно входя в зону, но затем Лукьянов и Основан дважды угрожают воротам Демченко. После них бросает Альберт Яруллин, вынуждая вратаря «Трактора» прижать шайбу ловушкой.

29 мин - Атака «Трактора». Пас под дальнюю синит линию проходит, но Шаров не смог обработать шайбу.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Андрей Педан, команда «Ак Барс».

28 мин - С шайбой казанцы. Бросок от синей линии от Андрея Педана, и в ворота Демченко влетает третья шайба.

27 мин - Вновь игра в зоне «Ак Барса». «Трактор» действует активнее хозяев, постоянно угрожая и создавая моменты.

«АК БАРС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

26 мин - В зоне хозяев игра, но казанцы легко отводят игру от своих ворот.

25 мин - Первая минута большинства позади, без опасных моментов.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты наказан Рафаэль Батыршин, команда «Ак Барс».

Рафаэль Батыршин нарушает правила. Еще две минуты большинства для «Трактора».

24 мин - Семен Кокуев пытался с очень близкого расстояния «прошить» Эмиля Галимова, но вратарь казанцев очень хладнокровно решил момент.

23 мин - Опасный бросок по воротам от Клинкхаммера, Демченко в игре. Ответ «Трактора». Попытка набора на ворота, затем бросок низом от Рыбакова, шайба не доходит до ворот

22 мин - Григорий Желдаков набрасывает на ворота, Галимов в игре.

21 мин - Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Трактора». Бросок Михеева по воротам Демченко, но Бородки подставляет клюшку, шайба летит выше.



НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 22-17 ; Броски в створ: 11-8 ; Голы: 2-1 ; Вбрасывания: 8-11 ; Блокированные броски: 4-5 ; Силовые приемы: 3-1 ; Время в атаке: 04:08-03:17 ; Штраф: 4-0.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин - В атаке «Трактор». Передача Энлунда на Щехура не доходит до адресата, после чего звучит свисток.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин - Бросает низом Марсель Шолохов, шайбу блокирует защита казанцев.

18 мин - Продолжает позиционную атаку «Ак Барс». Опасно бросает Клинкхаммер, Демченко в игре.

17 мин - Ответ «Ак Барса». Сначала Галиев, а затем Попов сделали два броска. Ни один из них не попал в ворота Демченко.

16 мин - Продолжается атака «Трактора». Ерофеев получил шайбу вблизи пятачка Гарипова, но не смог нанести бросок.

«АК БАРС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

15 мин - А вот теперь челябинцы вошли в зону «Ак Браса». Позиционная атака, концовкой которой стал бросок Александра Рыбакова в ближний угол. Шайба ушла мимо.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Рафаэль Батыршин, команда «Ак Барс».

14 мин - Большинство «Трактора», но вместо гола в ворота «Ак Барса» шайба, после броска Рафаэля Батыршина, влетает в ворота Василия Демченко.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой, на 2 минуты наказан Вячеслав Основин, команда «Ак Барс».

14 мин - Второе удаление в матче, и вновь нарушают игроки хозяев.

13 мин - Теперь уже игра проходит в зоне челябинцев. Две попытки броска дважды заблокированы челябинцами.

12 мин - Бросок по воротам от игрока «Трактора», Гарипов на месте.

11 мин - С шайбой игроки «Ак Барса». Роб Клинкхаммер пытался вбросить шайбу в зону челябинцев, но допустил потерю.

10 мин - Особенно активным в последние секунды был Никита Тертышный. Воспитанник «Трактора» сейчас очень опасно угрожал воротам Гарипова, заставив последнего накрыть шайбу ловушкой.

9 мин - Постепенно «Трактор» начинает играть активнее и навязывать борьбу хозяевам уже в их зоне.

8 мин - Игроки «Ак Барса» после вбрасывания моментально пошли в атаку, но Василий Демченко нейтрализовал угрозу.

«АК БАРС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ГОЛ! Шайбу забросил Пол Щехура, команда «Трактор».

8 мин - Первое большинство в матче. Челябинцы входят в зону, и Пол Щехура мощным броском сравнивает счет!

УДАЛЕНИЕ. За атаку игрока, не владеющего шайбой, на 2 минуты удален Алексей Потапов, команда «Ак Барс».

7 мин - «Трактор» стал играть активнее. Челябинцы попытались организовать еще атаку, которую казанцам удалось остановить только нарушением правил.

6 мин - Попытались игроки «Трактора» закрепиться в зоне «Ак Барса», но Артем Бородки не закрыл зону и шайба вышла в среднюю. Однако, в следующей атаке, серию бросков совершили Кристиан Томас и Ник Бэйлен. Опасно, но без гола.

5 мин - Первые два броска в створ ворот «Ак Барса» от челябинцев. В обоих случаях активно действовал Райан Стоа.

4 мин - «Трактор» пока что больше играет в откат. Как следствие хозяева площадки больше контролируют шайбу, не испытывая проблем.

3 мин - Челябинцы начинали атаку, когда Данис Зарипов чуть не обокрал защитника «Трактора». Демченко вовремя вышел из ворот и отправил игровой снаряд в чужую зону.

2 мин - Игра пока проходит в зоне гостей. Вновь следует бросок по воротам Демченко, но он заблокирован защитой.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Данис Зарипов, команда «Ак Барс».



1 мин - Стартовое вбрасывание за игроками «Трактора». Матч начался. Казанцы закрепились в зоне, далее следует бросок и шайба, от конька Пола Щехуры, попадает в ворота «Трактора».

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.



Команды выходят на лед. Сейчас прозвучат гимны России и Татарстана, после чего и начнется игра.

Стартовые составы команд на сегодняшнюю игру.









Добрый вечер всем любителям хоккея! Сайт «Первый областной» приглашает всех поклонников челябинского «Трактора» на текстовую трансляцию игры против казанского «Ак Барса».

Команды встречаются между собой уже второй раз. Первая игры состоялась в Челябинске, в ноябре текущего года. Тогда, со счетом 3:0 победу одержала казанская команда. Более того, «Трактор» уже больше года не может обыграть «Ак Барс».

Но сегодня эта неудачная серия может прерваться. Челябинцы набрали ход и одержали уже 3 победу подряд, а в последних семи матчах одержали шесть побед. А вот казанская команда, позавчера, 19 декабря, допустила обидное поражение от другой южноуральской команды — магинтогорского «Металлурга».

Матч «Ак Барса» и «Трактора» — центральная игра сегодняшнего дня в КХЛ. Удастся ли челябинцам наконец выиграть у казанцев? Узнаем сегодня.