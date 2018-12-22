/ «Трактор» проиграл «Ак Барсу» в Казани

Челябинцы могли сравнять счет за несколько секунд до конца матча, но пропустили в пустые ворота.

Со счетом 5:3 в пользу казанского «Ак Барса» закончилась встреча татарстанской команды с челябинским «Трактором». «Черно-белые» потерпели первое поражение в текущей выездной серии.

Счет в матче открыли игроки «Ак Барса». Данис Зарипов сделал наброс на пятачок иp-за ворот Василия Демченко, шайба попала в конек Полу Щехуре, после чего оказалась в воротах. На 8-й минуте первого периода забил «Трактор». В большинстве Пол Щехура получил пас от Кристиана Томаса и мощным броском с ходу сравнял счет в игре. Однако затем хозяевам удалось забить в меньшинстве. И вновь в голе поучаствовал Пол Щехура. Бросок Рафаэля Батыршина в сторону, шайба рикошетит от клюшки канадского легионера «Трактора» и попадает в ворота челябинцев.

Во втором периоде «Ак Барс» усилили давление на ворота «Трактора», что закончилось очередным взятием ворот. Данис Зарипов отдал пас на Андрея Педана, который точным броском со средней дистанции увеличил преимущество Казани. Спустя 10 минут Владислав Кара оказывается самым расторопным на пятачке ворот челябинцев и увеличивает преимущество хозяев. После этого гола тренерский штаб решает заменить Василия Демченко на Александра Судницина.

В третьем периоде «Трактору» удалось забить два гола. Отличились Семен Кокуев и Райан Стоа. Челябинцы могли сравнять счет на последних секундах, но вместо этого пропустили гол в пустые ворота от Артема Лукоянова.

Итог игры подвел исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный. По мнению наставника челябинцев, первые голы его команда пропустила по причине отсутствия скорости.

Понятно, что мы пропустили курьезные голы, но они были следствием этого. Во втором периоде «Ак Барс» воспользовался ближней лавкой. У нас было много потерь в средней зоне, отсюда не могли долго развить атаку. Ребята — молодцы. Поговорили с ними в перерыве, что есть еще 20 минут, и они играли до конца. Смогли вернуться в игру, но гола нам не хватило. — цитирует пресс-служба «Трактора» Алексея Тертышного.

Следующий матч команда Алексей Тертышного проведет завтра, 23 декабря. В последней гостевой игре этого года «Трактор» сойдется с «Автомобилистом». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ, и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv в 17:00 по челябинскому времени.