/ «Трактор» едет в гости к лидеру Востока

В последнем гостевом матче года челябинцев ждет проверка «Автомобилистом».

Последний выездной матч в этом году проведет сегодня, 23 декабря, челябинский «Трактор». Команда Алексей Тертышного в Екатеринбурге сыграет с местным «Автомобилистом».

Команда из Екатеринбурга стала настоящим открытием этого сезона. «Автомобилист» уверенно идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, всего на один балл отставая от лидера Запада и всего чемпионата — московского ЦСКА. Накануне подопечные Андрея Мартемьянова не оставили шансов нижегородскому «Торпедо», выиграв в гостях с разгромным счетом — 5:1. В последних пяти играх на счету «Автомобилиста» числится лишь одно поражение.

Челябинцы же проиграли впервые после трех выигранных игр к ряду. В Казани «Трактор» уступил «Ак Барсу» со счетом 3:5, однако пока что это никак не повлияло на турнирное положение «черно-белых». «Трактор» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, ведя борьбу за попадание в плей-офф с идущими следом «Куньлунем», «Нефтехимиком» и «Сибирью».

Отметим, последняя очная встреча команд состоялась 13 сентября в Челябинске. Тогда со счетом 4:1 победу одержали игроки «Автомобилиста». Всего же команды сыграли между собой 31 матч. 18 побед у «Трактора» против 13 у «Автомобилиста».

Добавим, новая встреча пройдет сегодня, 23 декабря, в КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Начало матча — в 17:00 по челябинскому времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.