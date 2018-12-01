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/ «Трактор» проведет последний матч домашней серии

«Трактор» проведет последний матч домашней серии

Челябинцы сыграют с «Динамо» из Риги.
сегодня в 07:45
  |  Хоккей

Последний матч затяжной домашней серии проводит сегодня, 1 декабря, челябинский «Трактор». «Черно-белые» примут на своем льду рижское «Динамо».

Последний раз команды играли между собой 28 ноября прошлого года. Матч проходил в Челябинске и закончился победой «Трактора» по буллитам со счетом 2:1. За всю историю КХЛ команды встречались между собой 20 раз. 15 раз из них победу одержал «Трактор».

Оба коллектива находятся примерно на одинаковых позициях в текущем розыгрыше чемпионата КХЛ. Рижане с 30-ю очками находятся на 8-й позиции в турнирной таблице Западной конференции.

А вот челябинцы с 29-ю очками только находятся на подступах к кубковой восьмерке. Подопечные Алексея Тертышного занимают десятое место в таблице Восточной конференции КХЛ и всего на один балл отстают от нижнекамского «Нефтехимика».

Встреча состоится сегодня, 1 декабря, в 17:00 по местному времени, в ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Прямую трансляцию смотрите на телеканале ОТВ, и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

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