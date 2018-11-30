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/ «Трактор» во второй раз в сезоне обыграл «Адмирал»

«Трактор» во второй раз в сезоне обыграл «Адмирал»

«Черно-белые» забили «морякам» 2 шайбы.
сегодня в 09:49
  |  Хоккей

Со счетом 2:1 в пользу челябинского «Трактора» закончилась вторая в сезоне встреча «черно-белых» с «Адмиралом» из Владивостока. За «Трактор» шайбы забили Антон Глинкин и Виталий Кравцов, которые играют в одной тройке нападения.

Также, на лед впервые за длительное время вышел канадский легионер челябинцев Пол Щехура. Игрок не принимал участие в матчах больше месяца.

Я себя чувствую отлично так как не помогать команде для меня критично, я очень рад что вернулся на лед. — сказал Пол Щехура.

Кроме того, в третьем периоде между игроком челябинцев Данилой Губаревым и «моряком» Кириллом Дьяковым произошла стычка, после которой игроки схлестнулись в кулачном поединке, победителем из которого вышел игрок «черно-белых».

Следующий матч подопечные Алексея Тертышного проведут в субботу, 1 декабря. Соперником челябинцев станет рижское «Динамо». Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

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Комментарии

Внимательный
11:35, 30.11.2018
Господа журналисты! Терминологию выучите! В хоккее шайбы ЗАБРАСЫВАЮТ!!!

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