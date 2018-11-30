/ Специальную акцию проведет «Трактор» во Всероссийский день хоккея

Болельщиков челябинской команды ждет множество сюрпризов.

1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея. Во втором перерыве матча между челябинским «Трактором» и рижским «Динамо» состоится автограф-сессия, в которой примут участие звезды «черно-белой» команды Александр Бергстрем, Рихард Гюнге, Александр Шинин, Артем Пеньковский, Евгений Рясенский и Йонас Энлунд.

Кроме того, в день матча на арене пройдут и другие акции. Например, будет дан старт акции «Напиши письмо Деду Морозу». Каждый маленький болельщик челябинцев сможет написать свое желание зимнему волшебнику на специально подготовленной открытке.

Прямо на матче открытки будут гаситься новогодним штемпелем, и опускаться в специальный почтовый ящик. На штемпеле изображены еловая ветвь с праздничными игрушками, снежинки и надпись с «Новым годом!». Организаторы заранее прописали адрес резиденции новогоднего волшебника. Не упустите возможность написать главному волшебнику нашей планеты! — рассказали сайту «Первый областной» в отделе информации и PR ХК «Трактор».

Еще перед началом матча состоится торжественное поднятие стяга с именем ветерана клуба Николая Суханова. Хоккеист провел в составе челябинской команды 10 сезонов, отыграл 335 матчей и набрал 233 очка. В 1978 году Николай Суханов завоевал серебро Молодежного Чемпионата мира в Финляндии.