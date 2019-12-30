«Трактор» уступил омскому «Авангарду»

Последний матч в уходящем году завершился со счетом 1:5.

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Сегодня, 30 декабря в Челябинске состоялся последний матч в уходящем году для челябинского хоккейного клуба «Трактор». Соперником стал омский «Авангард».

Первый период прошел в преимуществе хозяев льда. Гости матча получили несколько удалений, чем и воспользовались однажды подопечные Владимира Юрзинова. На шестой минуте игры, имея численное преимущество, счет открыл форвард челябинцев Ярослав Косов. Это была единственная заброшенная шайба в стартовом отрезке.

Второй же период полностью завоевали игроки «Авангарда». Они сумели забросить в этом отрезке три шайбы. Могло бы быть и четыре шайбы, но одна была отменена после долгого изучения судьями игрового отрезка. Свои шайбы забросили Семен Кошелев, Сергей Шумаков и Вячеслав Войнов. В итоге, второй отрезок завершился со счетом 1:3.

Но и третий период начался с довольно быстро заброшенной шайбы от игрока «Авангарда» Кирилла Семенова. После этого у «Трактора» произошла замена вратаря: вместо Ивана Федотова рамку начал защищать Станислав Галимов. Но на последней минуте и он не справился с броском от Валентина Пьянова, поставившего точку в этом поединке. Он закончился со счетом 1:5 в пользу «Авангарда». Впервые с 2016 года омичи выигрывают «Трактор».

Следующий матч пройдет только 3 января. «Трактор» продолжит регулярный чемпионат на выезде. Первая точка — Нижний Новгород, где они встретятся с местным «Торпедо».