«Трактор» в овертайме уступил «Ак Барсу»

Матч проходил 5 января в Казани.

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5 января в Казани состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/20. На льду «Татнефть арены» встречались команды «Ак Барс» и «Трактор». Итог этого противостояния смог решить лишь овертайм.

Первый период закончился со счетом 0:1. Нападающий «черно-белых» Лукаш Седлак открыл счет заброшенным шайбам в этом матче. Во втором периоде челябинцы смогли повести в счете уже 0:3. Этому поспособствовали заброшенные шайбы от Александра Авцина и Ника Бэйлена. После этого тренерский штаб «Ак Барса» принял решение заменить вратаря. Вместо Адама Рейдеборна рамку начал защищать Тимур Бибялов.

А вот в третьем периоде казанцы смогли отыграть три шайбы и сравнять счет. Сделали они это с помощью Станислава Галиева и Даниса Зарипова, который оформил дубль. Определить победителя в основное время не удалось, поэтому игра перешла в овертайм в формате 3 на 3.

Ближе к концу дополнительного времени нападающий команды из Казани Артем Галимов забил победную шайбу в ворота его однофамильца — Станислава Галимова. Игра завершилась со счетом 4:3 ОТ в пользу «Ак Барса».

Следующую, заключительную в этой выездной серии, встречу челябинский «Трактор» проведет в Краснодарском крае. 7 января они встретятся с местным «ХК Сочи».