«Трактор» сыграет с «ХК Сочи»

Матч проходит в теплом Краснодарском крае.

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Сегодня, 7 января, челябинский «Трактор» сыграет в Краснодарском крае с местным «ХК Сочи». Этим матчем «черно-белые» завершают трехматчевую выездную серию.

Всего эти команды сыграли между собой 9 матчей, из-за лишь недавнего образования сочинского клуба. Из девяти встреч лишь 4 осталось за челябинцами. И в прошлом сезоне, сыграв два матча, клубы обменялись взаимными победами.

Сочинцы на данный момент находятся на 9-й строчке турнирной таблицы Западной конференции. У них в активе 41 очко за 44 игры. И на данный момент от восьмерки плей-офф их отделяет семь очков.

А вот «Трактор» никак не может уйти «со дна». У челябинцев 12-ое место в таблице Востока и 38 баллов за 46 игр.

Отметим, что три игрока не сыграют в этом матче из-за дисквалификации: это защитник «ХК Сочи» Кирилл Воробьев и игроки «Трактора» Виталий Меньшиков и Александр Авцин.

Какой результат принесет эта встреча? Смогут ли «черно-белые» показать достойный результат своим болельщикам после обидного поражения в Казани?

Узнаем вместе! Сайт 1obl.tv и телеканал ОТВ покажут игру «ХК Сочи» и «Трактора» в прямом эфире. Начало матча в 19:00 по челябинскому времени.