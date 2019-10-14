«Трактор» впервые с 2014 года уступил рижскому «Динамо»

Матч в Челябинске завершился со счетом 3:4.

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Сегодня, 14 октября, в Челябинске состоялся очередной матч регулярного чемпионата сезона-2019/20 КХЛ. На льду сражались «Трактор» и «Динамо» из Риги.

Первый период был довольно редок на голевые моменты. А «Трактор» практически сразу держал инициативу матча в своих руках. Но это не помешало «Динамо» на 15-ой минуте игры открыть счет заброшенным шайбам.

Второй же период изобиловал моментами, но большую часть игры этого отрезка держали игроки «Динамо». В начале двадцатиминутки «Трактор» и Томаш Гика смогли сравнять счет, но в ответ получили еще три шайбы. И две из них — в численном преимуществе. Потерялись от такого на льду челябинцы. К концу второго периода счет был 1:4 в пользу рижского «Динамо».

Третий период вновь начался с быстрой шайбы, опять же, от Томаша Гики. И он же сократил счет до минимума, положив третью шайбу в ворота Андрея Макарова. Тем самым, Томаш Гика первый игрок в этом сезоне в составе «Трактора», сделавший хет-трик. Но камбэк челябинцам совершить не удалось, хотя страсти были накалены. Матч завершился со счетом 3:4 в пользу рижского «Динамо». И это первый раз с 2014 года, когда челябинцы уступили команде из Риги.

Следующую игру «черно-белые» проведут уже на выезде. 17 октября «черон-белые» сыграют с подмосковным «Витязем». Начало игры в 21:30 по челябинскому времени.