Текстовая трансляция матча между «Витязем» и «Трактором»

Сумеют ли челябинцы взять матч-реванш за проигрыш на старте чемпионата?

3:1

МАТЧ ЗАВЕРШЕН

КОНЕЦ ИГРЫ



КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — Вместо Федотова у челябинцев появляется шестой полевой.

59 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №8 Егор Фатеев (№52 Сергей Терещенко)

59 мин — Старались зайти в зону «Витязя» челябинцы, но быстро потеряли владение шайбой.

58 мин — Бросал Меньшиков из выгодной позиции, но не попал в створ ворот.

57 мин — Попытка броска от Няттинена — блокировал бросок игрок «Трактора».

56 мин — Борьба за шайбу у борта в зоне «Витязя». Активен был Марсель Шолохов.

56 мин — Удастся ли челябинцам забить хотя бы один гол и распечатать ворота Ильи Ежова? Пока моментов нет.



55 мин — Передача у челябинцев на партнера не получается и шайба выходит из зоны атаки.



54 мин — Игра преимущественно проходит в средней зоне.

53 мин — Пытался забить шайбу Алексей Макеев, но свисток о положении «вне игры» прозвучал раньше.

51 мин — Вышла шайба из зоны атаки «Трактора». Не удается пока бросить челябинцам по воротам Ежова.

50 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

49 мин — Закрепились игроки из Подольска. Опасно бросают по воротам Федотова, но контролирует шайбу голкипер челябинцев.

48 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №51 Ессе Виртанен, задержка, 2 мин.

48 мин — «ВИТЯЗЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

47 мин — Супер-сэйв сделал Илья Ежов. С добивания Томаш Гика угодил шайбой прямиком в ловушку голкипера «Витязя».

47 мин — Не удалось закрепиться в чужой зоне челябинцам. Выбросили шайбу из своей зоны игроки из Подольска.

46 мин — УДАЛЕНИЕ. «Витязь» №71 Святослав Гребенщиков, задержка соперника, 2 мин.

45 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

44 мин — Пока не удается у хозяев бросок по воротам Федотова. Активно играет оборона челябинцев.

43 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №97 Ярослав Косов, симуляция, 2 мин.

42 мин — Заряжал от синей линии игрок «Витязя» — клюшкой отбил шайбу Иван Федотов.

41 мин — Раскатываются игроки обеих команд.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча после двух периодов: Броски: 30-41 ; Броски в створ: 21-17 ; Голы: 3-0 ; Вбрасывания: 15-18 ; Блокированные броски: 15-3 ; Силовые приемы: 11-15 ; Время в атаке: 06:26-10:40 ; Штраф: 4-2

Статистика 2-го периода: Броски: 13-23 ; Броски в створ: 8-9 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 9-7 ; Блокированные броски: 7-2 ; Силовые приемы: 8-7 ; Время в атаке: 03:26-05:44 ; Штраф: 0-0

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Бросок Няттинена блокируется Федотовым.

39 мин — Опасный момент был у ворот Ежова. Но вновь не забивают челябинцы.

38 мин — Отлично вошел в зону «Витязя» Томаш Гика, но удержаться там не удалось.

37 мин — Борьба за шайбу у борта в хоне челябинцев.

36 мин — Виртанен выкатывался на ударную позицию — мимо.

35 мин — В пустой угол ворот не забивает Лукаш Седлак.

35 мин — Жесткое столкновение было у Семина и Седлака. Действительно что-то не поделили эти игроки.

34 мин — Не удается у челябинцев передача на партнера в чужой зоне.

33 мин — Выкатывался из-за ворот Андрей Гришаков, но немного не получается бросок в створ ворот Ежова.

32 мин — Бросал с отличной позиции Кейлоф. Но вновь отбивается шайба.

31 мин — Не получается ответный бросок у Кручинина.

31 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Витязь» №91 Алексей Макеев (№28 Александр Семин, №57 Артем Швец-Роговой)

30 мин — Опасный момент создавали подольцы вблизи ворот Федотова, но подтащил тут челябинский игрок, клюшкой поддев шайбу и выбросив ее из своей зоны.

29 мин — Бросок от синей игрока «Витязя» — клюшкой отбил шайбу Федотов.

28 мин — Бросал Кейлоф — отбил шайбу Ежов.

28 мин — Передача Кручинина на партнера не прошла, пытались оттеснить игру из своей зоны подольцы. Но настойчивы челябинцы.

27 мин — Виртанен заряжал от синей — блокирован бросок.

27 мин — «Витязь» взял тайм-аут.

27 мин — Отличный момент был у Андрея Попова. Не попал в пустой угол ворот челябинский форвард, заблокировал шайбу Ежов..

26 мин — Отлично отобрали шайбу челябинцы, но бросок у Кручинина по воротам не получается — блокируется защитником «Витязя».

25 мин — Бросок в дальний у Фатеева не получается.

25 мин — Едва третью шайбу не привез Йоонас Няттинен. Но хорошо сработал в этом моменте Иван Федотов.

24 мин — Остро набрасывали игроки «Витязя» по владениям Федотова. Забрал шайбу в ловушку голкипер «Трактора».

23 мин — Пытался бросать по воротам «Витязя» Лукаш Седлак. И вновь накинулся на него Александр Семин. Личные претензии у подольского форварда к челябинскому игроку.

22 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Витязь» №53 Павел Чернов

22 мин — Вновь опасно было. С синей линии бросали игроки «Витязя» — в игре Федотов.

21 мин — Сразу со вбрасывания игра переместилась в зону челябинцев. Бросал игрок «Витязя» в пустой угол ворот Федотова, но мимо.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 17-18; Броски в створ: 13-8; Голы: 1-0; Вбрасывания: 6-11; Блокированные броски: 8-1; Силовые приемы: 3-7; Время в атаке: 03:00-04:56; Штраф: 4-2.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Совсем без бросков по воротам Ильи Ежова.

19 мин — Никак не могут начать атаку игроки «Трактора». Быстро отбирают подольцы шайбу.

18 мин — «ВИТЯЗЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

17 мин — Вышла шайба в среднюю зону из-за ошибки расстановки челябинцев.

16 мин — Закрепились челябинцы в чужой зоне. Но пока броски до ворот не долетают — блокируются они соперником.

16 мин — УДАЛЕНИЕ. «Витязь» №28 Александр Семин, грубость, 2 мин.

16 мин — Из-за ворот «Витязя» отдавал шайбу Томаш Гика — она оказалась в ловушке Ильи Ежова.

15 мин — Блокирован был бросок челябинцев от синей линии.

15 мин — Штанга спасает сейчас челябинцев. Плохо сработала защита «Трактора» в данном моменте.

14 мин — Очень опасно было у ворот «Трактора». Чуть сами себе не привезли шайбу в ворота. Подкараулил игрок «Витязя».



13 мин — «ВИТЯЗЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

13 мин — Не сильный бросок делали челябинцы. Вышла шайба из зоны атаки.

12 мин — Быстро закрепились челябинцы в чужой зоне. Отличный бросок был от Меньшикова. Подтащил вратарь.

11 мин — УДАЛЕНИЕ. «Витязь» №68 Иван Ларичев, задержка клюшкой, 2 мин.

11 мин — Смело шел в обыгрыш игрок «Витязя» через плотную оборону челябинцев.

10 мин — Седлак делал передачу за спину, но некому было ее принять.

10 мин — Очень опасно было у ворот Федотова. Помогал ему игрок челябинцев.



9 мин — Хороший силовой за своими воротами сделал Юрий Сергиенко.

8 мин — Пытались забросить шайбу игроки «Трактора», но Ежов не дает пробить свои ворота.

7 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

7 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Витязь» №25 Пекка Йормакка (№15 Якуб Ержабек, №91 Алексей Макеев)

7 мин — Закрепилась подольская команда в зоне «черно-белых».

6 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №52 Сергей Терещенко, подножка, 2 мин.

6 мин — Никита Тертышный был близок к тому, чтобы забить. Угодила шайба в вратаря Ежова.

5 мин — Тридчиков делал пас на Карлина, но не попал по шайбе Руслан.

4 мин — Была возможность у Томаша Гики отобрать шайбу у соперников, но, видимо, не видел ее челябинский форвард.

3 мин — Раскатываются игроки по всему льду. Преимущественно у борта и за воротами идет игра.

2 мин — Опасный момент был в близи ворот Федотова.

2 мин — Старались закрепиться в чужой хоне игроки «Трактора», но активно работает оборона «Витязя».

1 мин — Игра переместилась в зону челябинцев.

1 мин — Стартовое вбрасывание за «Трактором». Первый же бросок наносил Лукаш Седлак.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО МАТЧА

Игроки уже готовятся выйти на лед. Скоро прозвучит гимн Российской Федерации и состоится стартовое вбрасывание!

А вот и составы играющих команд:

Добрый вечер уважаемые любители хоккея! В этот поздний час «Первый областной» рад приветствовать вас на текстовой трансляции матча КХЛ, который проходит сегодня, 17 октября, в Подольске. На льду встречаются команды «Витязь» и «Трактор».

Напомним, что они уже сыграли в этом сезоне, на самом старте регулярного чемпионата. Тогда челябинцы уступили подмосковным игрокам со счетом 2:4.

На данный момент «Витязь» находится на 3 строчке турнирной таблицы Западной конференции. У них в активе 27 очков за 17 проведенных матчей. «Трактор» же занимает 8 строчку Востока с 18-ю очками за 20 игр.

Что покажет этот матч? Смогут ли «черно-белые» взять матч-реванш? Или игроки из Подольска вновь одолеют подопечных Петериса Скудры? Узнаем вместе с вами! Начало игры в 21:30.