3:1
МАТЧ ЗАВЕРШЕН
КОНЕЦ ИГРЫ
КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
60 мин — Вместо Федотова у челябинцев появляется шестой полевой.
59 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №8 Егор Фатеев (№52 Сергей Терещенко)
59 мин — Старались зайти в зону «Витязя» челябинцы, но быстро потеряли владение шайбой.
58 мин — Бросал Меньшиков из выгодной позиции, но не попал в створ ворот.
57 мин — Попытка броска от Няттинена — блокировал бросок игрок «Трактора».
56 мин — Борьба за шайбу у борта в зоне «Витязя». Активен был Марсель Шолохов.
56 мин — Удастся ли челябинцам забить хотя бы один гол и распечатать ворота Ильи Ежова? Пока моментов нет.
55 мин — Передача у челябинцев на партнера не получается и шайба выходит из зоны атаки.
54 мин — Игра преимущественно проходит в средней зоне.
53 мин — Пытался забить шайбу Алексей Макеев, но свисток о положении «вне игры» прозвучал раньше.
51 мин — Вышла шайба из зоны атаки «Трактора». Не удается пока бросить челябинцам по воротам Ежова.
50 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
49 мин — Закрепились игроки из Подольска. Опасно бросают по воротам Федотова, но контролирует шайбу голкипер челябинцев.
48 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №51 Ессе Виртанен, задержка, 2 мин.
48 мин — «ВИТЯЗЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
47 мин — Супер-сэйв сделал Илья Ежов. С добивания Томаш Гика угодил шайбой прямиком в ловушку голкипера «Витязя».
47 мин — Не удалось закрепиться в чужой зоне челябинцам. Выбросили шайбу из своей зоны игроки из Подольска.
46 мин — УДАЛЕНИЕ. «Витязь» №71 Святослав Гребенщиков, задержка соперника, 2 мин.
45 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
44 мин — Пока не удается у хозяев бросок по воротам Федотова. Активно играет оборона челябинцев.
43 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №97 Ярослав Косов, симуляция, 2 мин.
42 мин — Заряжал от синей линии игрок «Витязя» — клюшкой отбил шайбу Иван Федотов.
41 мин — Раскатываются игроки обеих команд.
НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
Статистика матча после двух периодов: Броски: 30-41 ; Броски в створ: 21-17 ; Голы: 3-0 ; Вбрасывания: 15-18 ; Блокированные броски: 15-3 ; Силовые приемы: 11-15 ; Время в атаке: 06:26-10:40 ; Штраф: 4-2
Статистика 2-го периода: Броски: 13-23 ; Броски в створ: 8-9 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 9-7 ; Блокированные броски: 7-2 ; Силовые приемы: 8-7 ; Время в атаке: 03:26-05:44 ; Штраф: 0-0
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА
40 мин — Бросок Няттинена блокируется Федотовым.
39 мин — Опасный момент был у ворот Ежова. Но вновь не забивают челябинцы.
38 мин — Отлично вошел в зону «Витязя» Томаш Гика, но удержаться там не удалось.
37 мин — Борьба за шайбу у борта в хоне челябинцев.
36 мин — Виртанен выкатывался на ударную позицию — мимо.
35 мин — В пустой угол ворот не забивает Лукаш Седлак.
35 мин — Жесткое столкновение было у Семина и Седлака. Действительно что-то не поделили эти игроки.
34 мин — Не удается у челябинцев передача на партнера в чужой зоне.
33 мин — Выкатывался из-за ворот Андрей Гришаков, но немного не получается бросок в створ ворот Ежова.
32 мин — Бросал с отличной позиции Кейлоф. Но вновь отбивается шайба.
31 мин — Не получается ответный бросок у Кручинина.
31 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Витязь» №91 Алексей Макеев (№28 Александр Семин, №57 Артем Швец-Роговой)
30 мин — Опасный момент создавали подольцы вблизи ворот Федотова, но подтащил тут челябинский игрок, клюшкой поддев шайбу и выбросив ее из своей зоны.
29 мин — Бросок от синей игрока «Витязя» — клюшкой отбил шайбу Федотов.
28 мин — Бросал Кейлоф — отбил шайбу Ежов.
28 мин — Передача Кручинина на партнера не прошла, пытались оттеснить игру из своей зоны подольцы. Но настойчивы челябинцы.
27 мин — Виртанен заряжал от синей — блокирован бросок.
27 мин — «Витязь» взял тайм-аут.
27 мин — Отличный момент был у Андрея Попова. Не попал в пустой угол ворот челябинский форвард, заблокировал шайбу Ежов..
26 мин — Отлично отобрали шайбу челябинцы, но бросок у Кручинина по воротам не получается — блокируется защитником «Витязя».
25 мин — Бросок в дальний у Фатеева не получается.
25 мин — Едва третью шайбу не привез Йоонас Няттинен. Но хорошо сработал в этом моменте Иван Федотов.
24 мин — Остро набрасывали игроки «Витязя» по владениям Федотова. Забрал шайбу в ловушку голкипер «Трактора».
23 мин — Пытался бросать по воротам «Витязя» Лукаш Седлак. И вновь накинулся на него Александр Семин. Личные претензии у подольского форварда к челябинскому игроку.
22 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Витязь» №53 Павел Чернов
22 мин — Вновь опасно было. С синей линии бросали игроки «Витязя» — в игре Федотов.
21 мин — Сразу со вбрасывания игра переместилась в зону челябинцев. Бросал игрок «Витязя» в пустой угол ворот Федотова, но мимо.
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА
Статистика 1-го периода: Броски: 17-18; Броски в створ: 13-8; Голы: 1-0; Вбрасывания: 6-11; Блокированные броски: 8-1; Силовые приемы: 3-7; Время в атаке: 03:00-04:56; Штраф: 4-2.
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА
20 мин — Совсем без бросков по воротам Ильи Ежова.
19 мин — Никак не могут начать атаку игроки «Трактора». Быстро отбирают подольцы шайбу.
18 мин — «ВИТЯЗЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
17 мин — Вышла шайба в среднюю зону из-за ошибки расстановки челябинцев.
16 мин — Закрепились челябинцы в чужой зоне. Но пока броски до ворот не долетают — блокируются они соперником.
16 мин — УДАЛЕНИЕ. «Витязь» №28 Александр Семин, грубость, 2 мин.
16 мин — Из-за ворот «Витязя» отдавал шайбу Томаш Гика — она оказалась в ловушке Ильи Ежова.
15 мин — Блокирован был бросок челябинцев от синей линии.
15 мин — Штанга спасает сейчас челябинцев. Плохо сработала защита «Трактора» в данном моменте.
14 мин — Очень опасно было у ворот «Трактора». Чуть сами себе не привезли шайбу в ворота. Подкараулил игрок «Витязя».
13 мин — «ВИТЯЗЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
13 мин — Не сильный бросок делали челябинцы. Вышла шайба из зоны атаки.
12 мин — Быстро закрепились челябинцы в чужой зоне. Отличный бросок был от Меньшикова. Подтащил вратарь.
11 мин — УДАЛЕНИЕ. «Витязь» №68 Иван Ларичев, задержка клюшкой, 2 мин.
11 мин — Смело шел в обыгрыш игрок «Витязя» через плотную оборону челябинцев.
10 мин — Седлак делал передачу за спину, но некому было ее принять.
10 мин — Очень опасно было у ворот Федотова. Помогал ему игрок челябинцев.
9 мин — Хороший силовой за своими воротами сделал Юрий Сергиенко.
8 мин — Пытались забросить шайбу игроки «Трактора», но Ежов не дает пробить свои ворота.
7 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
7 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Витязь» №25 Пекка Йормакка (№15 Якуб Ержабек, №91 Алексей Макеев)
7 мин — Закрепилась подольская команда в зоне «черно-белых».
6 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №52 Сергей Терещенко, подножка, 2 мин.
6 мин — Никита Тертышный был близок к тому, чтобы забить. Угодила шайба в вратаря Ежова.
5 мин — Тридчиков делал пас на Карлина, но не попал по шайбе Руслан.
4 мин — Была возможность у Томаша Гики отобрать шайбу у соперников, но, видимо, не видел ее челябинский форвард.
3 мин — Раскатываются игроки по всему льду. Преимущественно у борта и за воротами идет игра.
2 мин — Опасный момент был в близи ворот Федотова.
2 мин — Старались закрепиться в чужой хоне игроки «Трактора», но активно работает оборона «Витязя».
1 мин — Игра переместилась в зону челябинцев.
1 мин — Стартовое вбрасывание за «Трактором». Первый же бросок наносил Лукаш Седлак.
НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА
НАЧАЛО МАТЧА
Игроки уже готовятся выйти на лед. Скоро прозвучит гимн Российской Федерации и состоится стартовое вбрасывание!
А вот и составы играющих команд:
Добрый вечер уважаемые любители хоккея! В этот поздний час «Первый областной» рад приветствовать вас на текстовой трансляции матча КХЛ, который проходит сегодня, 17 октября, в Подольске. На льду встречаются команды «Витязь» и «Трактор».
Напомним, что они уже сыграли в этом сезоне, на самом старте регулярного чемпионата. Тогда челябинцы уступили подмосковным игрокам со счетом 2:4.
На данный момент «Витязь» находится на 3 строчке турнирной таблицы Западной конференции. У них в активе 27 очков за 17 проведенных матчей. «Трактор» же занимает 8 строчку Востока с 18-ю очками за 20 игр.
Что покажет этот матч? Смогут ли «черно-белые» взять матч-реванш? Или игроки из Подольска вновь одолеют подопечных Петериса Скудры? Узнаем вместе с вами! Начало игры в 21:30.