«Трактор» начинает выездную серию игрой с «Витязем»

Всего у челябинцев впереди четыре матча.

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Сегодня, 17 октября, «Трактор» начинает свою очередную выездную серию. Первым соперником станет подмосковный «Витязь», с которым они уже встречались в самом начале чемпионата. Тогда челябинцы уступили подольской команде со счетом 2:4.

На данный момент «Витязь» находится на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции. В их активе 27 очков за 17 проведенных матчей. «Трактор» же занимает восьмую строчку в таблице Востока и имеет на своем счету 18 очков за 20 матчей.

Всего эти команды встречались друг с другом 22 раза. И здесь небольшое преимущество по победам за «черно-белыми»: 12 выигрышей против 10 — у «Витязя».

Что покажет данный матч? Смогут ли челябинцы взять реванш за проигрыш на старте регулярного чемпионата? Или же команда из Подольска продолжит набирать очки, поднимаясь выше и выше в турнирной таблице?

Узнаем вместе! Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте 1obl.tv и телеканале ОТВ. И традиционно, наш сайт будет вести текстовое описание встречи. Начало в 21:30 по челябинскому времени.