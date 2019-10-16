Генеральный директор ХК «Трактор» подвел итоги домашней серии

Борис Видгоф поставил оценку «неудовлетворительно», но отметил, что клуб будет работать над ошибками.

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Завершилась очередная домашняя серия игр ХК «Трактор». Челябинцы сыграли с московским и рижским «Динамо», а также с «Адмиралом». За все эти игры они завоевали в свой актив лишь 3 очка из шести возможных. Генеральный директор челябинского хоккейного клуба Борис Видгоф за малое количество набранных очков поставил оценку «неудовлетворительно».

«Играть с „Динамо“ Рига мы должны были по-другому — первым номером и уверенно побеждать. Но это игра, это хоккей, поэтому мы с вами имеем то, что имеем. Нам есть над чем работать, мы это понимаем и работаем», — рассказал Борис Видгоф.

Также было отмечено, что ближайший резерв «Трактора» — игроки «Челмета» — постоянно привлекаются к играм за первый клуб системы.

«Понятно, что надо ещё прибавлять, но у нас очень большой резерв по молодым нашим игрокам, по воспитанникам школы „Трактор“. Кроме того, нас, конечно, не радуют травмы наших игроков, особенно чувствуются травмы лидеров. В один момент у нас были травмированы шесть хоккеистов», — поделился Борис Видгоф.

К слову, спад команды, по словам Бориса Видгофа, был связан со сложным календарем матчей. В то же время, руководство и тренерский штаб «Трактора» знает обо всех проблемах, которые нужно решать. Одна из них — игра в большинстве. Сейчас по этому показателю, среди всех команд КХЛ, «Трактор» находится на предпоследнем месте.

«Во второй половине регулярного чемпионата у нас более комфортное расписание, уверен, что в перспективе это принесёт нам пользу. Мы обязаны набирать обороты, чем мы и занимаемся в ежедневном режиме, результат будет. Ещё в спорте нужны удача и везение. Мы воспользуемся паузой на Евротур, чтобы по максимуму отработать проблемы», — рассказал генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф.

Завтра, 17 октября, «Трактор» сыграет в Подольске с местным «Витязем». К слову, эти команды уже встречались на самом старте чемпионата. Тогда челябинцы уступили подмосковному клубу со счетом 2:4.