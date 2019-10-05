«Трактор» впервые с 2011 года обыграл СКА на питерском льду

Матч завершился с минимальным преимуществом.

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В Санкт-Петербурге сегодня, 5 октября, состоялась вторая встреча команд СКА и «Трактор» в сезоне-2019/20 КХЛ.

Первый период начался активно, челябинцы неплохо контролировали шайбу. Но на 8-ой минуте матча пропустили быстрый и довольно легкий гол от нападающего СКА Максима Карпова. Но «черно-белых» это лишь раззадорило и уже через минуту свою шайбу забросил форвард «Трактора» Томаш Гика. А еще через три минуты, выбегая один на один на ворота Алексея Мельничука, своим шансом забить воспользовался Эндрю Кейлоф. И команды ушли на перерыв со счетом 1:2 в пользу гостей льда.

Второй период начался более спокойно. Долгое время не было ни одного броска по воротам обеих команд. Но «Трактор» смотрелся гораздо лучше, чем СКА, игроки которого старались бить по воротам только за счет собственных действий. У челябинцев же гораздо улучшилось взаимопонимание между хоккеистами. Но несколько опасных моментов к заброшенным шайбам в этом отрезке матча не привели.

В третьей двадцатиминутке игроки СКА стали более активными. Довольно много бросали по воротам Василия Демченко. Но большинство этих бросков блокировались игроками «Трактора». Но и «черно-белые» не уступали в этом игровом отрезке. И, благодаря упорной борьбе, челябинцы впервые с 2011 года смог обыграть питерский СКА на их льду. Матч закончился со счетом 1:2 в пользу челябинского «Трактора»!

Следующую, последнюю встречу в этой выездной серии «Трактор» проведет 7 октября в Екатеринбурге, где челябинцам будет противостоять местный «Автомобилист».