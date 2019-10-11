Максим Трунёв покидает «Трактор»

Форварду не предложили полноценный контракт.

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Сегодня, 11 октября, стало известно, что ХК «Трактор» не предложил полноценное соглашение нападающему Максиму Трунёву. Ранее с форвардом был подписан просмотровый контракт, включающий игру в трех матчах. За три встречи Трунёв отметился одной результативной передачей.

«ХК „Трактор“ благодарит Максима Трунёва за сотрудничество и желает успешного продолжения хоккейной карьеры»,— рассказали в пресс-службе клуба.

Напомним, ранее 29-летний Трунёв выступал в столичном «Спартаке», где одним из партнеров был капитан челябинцев Дмитрий Калинин. Всего в КХЛ Максим Трунёв провёл 442 матчей, в его активе 118 очков.