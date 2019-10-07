«Трактор» уступил «Автомобилисту» в последнем матче выездной серии

«Черно-белые» возвращаются в Челябинск с двумя очками в своем активе.

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Сегодня, 7 октября, в Екатеринбурге состоялся матч КХЛ сезона-2019/20 между «Автомобилистом» и «Трактором». И это была последняя игра в трехматчевой выездной серии у «черно-белых».

Первый период начался довольно спокойно. Инициативой матча с первой минуты завладели хозяева льда. «Трактору» лишь в редких моментах удавалось наносить броски в створ ворот Якуба Коваржа. Но ни одной из команд открыть счет матча в стартовом отрезке не удалось.

Второй период матча также не изобиловал заброшенными шайбами, но голевых моментов было гораздо больше, чем в стартовой двадцатиминутке. Можно отметить плотную игру в обороне у обеих команд, в том числе, и в меньшинстве. По итогу двух периодов счет в матче открыт не был.

В начале третьего периода инициатива перешла к челябинцам, но ненадолго. По новому своду правил Василий Демченко получил штраф и игроки «Автомобилиста» старались воспользоваться своим преимуществом. И даже когда на лед вышел Кристиан Томас, отбывавший штраф за своего голкипера, екатеринбуржцы не думали останавливать атаку в чужой зоне. И это дало свои плоды. На 45-ой минуте матча счет отрыт Дэн Секстон. А сразу через минуту и Найджел Доус увеличил преимущество «Автомобилиста» до двух заброшенных шайб. Заключительные минуты матча были очень активными со стороны обеих команд. А за минуту до конца матча тренерский штаб «Трактора» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Челябинцам это не помогло, а вот подопечные Андрея Мартемьянова смогли забросить третью шайбу в пустые ворота игроков Петериса Скудры. В итоге, матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Автомобилиста».

Следующая игра состоится уже в Челябинске, 9 октября. Соперником станет московское «Динамо».