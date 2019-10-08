Скандально известная Соня Гудим возвращается в «Трактор»

Эффектная ведущая теперь будет брать интервью у болельщиков.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» объявил о возвращении под своды ледовой арены известной ведущей микст-зоны Сони Гудим.

Но возвращается она не в микст-зону, где в данный момент работает Екатерина Назарова. Специально для Сони «Трактор» запускает интерактивное шоу «Гудим с Гудим!». Оно будет направлено на работу с болельщиками.

«Любой болельщик может попасть в него — достаточно просто прийти на матч. И уже ты, на вопрос «Что происходит?», сможешь ответить Соне «Да ниче, все нормально»!», — рассказали в пресс-службе ХК «Трактор».

Напомним, Соня Гудим провела в микст-зоне «Трактора» два сезона. Каждую игру у нее был новый наряд, который приковывал взгляд всех зрителей без исключения. Отмечалась она не только нарядами, но и отличными хоккейными знаниями и могла подискутировать с абсолютно каждым хоккеистом. Также Соня участвовала в Матче всех звезд КХЛ 2018, где помимо Гудим были другие известные хоккейные ведущие — Дарья Миронова, Мария Басс и Наталья Кларк.