«Трактор» во второй раз в сезоне сыграет против «Куньлуня»

Предыдущий матч команд остался за челябинцами.

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После двухматчевого выезда на одну игру вернулся домой челябинский «Трактор». В среду, 7 октября, команда Анвара Гатиятулина на своём льду примет «Куньлунь Ред Стар». Данная игра станет второй между клубами в текущем сезоне.



Впервые в этом игровом году «чёрно-белые» встречались с «драконами» месяц назад, 6 сентября. Та игра была для «Трактора» второй в сезоне и закончилась победой со счётом 3:1. Отметим, что «Куньлунь» в тот день смог забить свой единственный гол на последней секунде игры. Всего в КХЛ команды сыграли 11 раз, в шести из которых победа оставалась за челябинцами.

На текущий момент «Куньлунь» имеет серию из трёх поражений подряд. В последней игре команда, представляющая Китай, уступила московскому «Динамо» 3:6. «Трактор» же напротив, выиграл две встречи кряду. В активе челябинцев победы над всё тем же «Динамо» и ХК «Сочи» с одинаковым счётом 4:2. В таблице Востока КХЛ «чёрно-белые» расположились на шестом месте, а вот «Куньлунь» по итогам 11 встреч занимает последнюю, 12-ю строчку.

Встреча «Трактора» против «Куньлуня» состоится сегодня, 7 октября, в ледовой арене имени Валерия Белоусова. В прямом эфире матч покажет телеканал ОТВ и сайт 1obl.tv. Также для читателей «Первого областного» будет проведена текстовая трансляция игры. Начало встречи — в 19:00 по челябинскому времени.