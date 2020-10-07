«Трактор» получил денежную компенсацию после дебюта Якова Тренина за СКА

Воспитанник челябинского хоккея стал частью трехсторонней сделки минувшим летом.

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Денежную компенсацию за права на Якова Тренина получил «Трактор». Воспитанник челябинского хоккея дебютировал за СКА из Санкт-Петербурга 30 сентября в матче против новосибирской «Сибири». Таким образом активировалась опция, при которой «чёрно-белые» получили компенсацию.



«Одним из условий сделки, которую лично курировал вице-президент по хоккейным операциям Трактора Олег Усачёв, стала денежная компенсация, получаемая „Трактором“ в случае возвращения Якова Тренина из НХЛ в КХЛ. 30 сентября Яков Тренин дебютировал в КХЛ в составе СКА, куда перешёл в результате аренды, анонсированной „Нэшвиллом“», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Трактора».

Напомним, права на Якова Тренина оказались у СКА в результате трёхстороннего обмена между челябинцами, санкт-петербуржцами и магнитогорским «Металлургом». В рамках той сделки «Трактор» получил от «Магнитки» четырёх игроков: Павла Дорофеева, Дмитрия Шешина, Семёна Буйвана и Глеба Бабинцева. В СКА «чёрно-белые» отдали права на Якова Тренина в обмен на Владислава Сёмина. Последний, впоследствии, перешёл в «Металлург» в обмен на четырёх молодых игроков «Магнитки». В свою очередь «Сталевары» отдали в Санкт-Петербург права на Владислава Каменева, получив права на Николая Прохоркина, который позднее подписал с «Металлургом» контракт.