«Трактор» принимает на своем льду нижегородское «Торпедо». Текстовая трансляция

Челябинцы на 7 очков опережают соперника.

4:1



МАТЧ ЗАВЕРШЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

КОНЕЦ ИГРЫ

Статистика матча: Броски: 54-44 ; Броски в створ: 25-23 ; Голы: 4-1 ; Вбрасывания: 21-31 ; Блокированные броски: 14-6 ; Силовые приемы: 11-14 ; Время в атаке: 13:22-11:33 ; Штраф: 20-6

Статистика 3-го периода: Броски: 14-22 ; Броски в створ: 5-14 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 9-8 ; Блокированные броски: 3-1 ; Силовые приемы: 5-5 ; Время в атаке: 03:08-04:41 ; Штраф: 16-2

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Зрители на арене «Трактор» пускают волну в честь победы свой команды!

60 мин — Ну и вновь браво голкиперу «Трактора». Останавливает игру после броска.

59 мин — Здесь игроки «Торпедо» уже ничего не могут сделать. Пока лишь просто стараются пробить они Ивана Федотова.

57 мин — Побежал сначала на ворота Понтус Оберг, сумел бросить, но попытка была заблокирована. Вдруг откуда ни возьмись появился Игорь Полыгалов и добил эту шайбу! С первой в сезоне!

57 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №16 Игорь Полыгалов (№67 Понтус Оберг)

56 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ



55 мин — Очень хорошо разыграли шайбу нижегородцы. Очередной бросок от Ивана Чеховича — ловит шайбу Иван Федотов.

54 мин — Закрепились игроки «Торпедо» в зоне «Трактора». Первый бросок по воротам был блокирован.

54 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №89 Илья Карпухин, толчок клюшкой, 2 мин.

53 мин — Вячеслав Основин бросает шайбу прямиком в створ ворот «Торпедо». Но останавливает игру голкипер.

52 мин — «ТОРПЕДО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

51 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

51 мин — Основин лег на шайбу прям возле борта. Да, для Вячеслава сейчас действительно огнище на льду.

50 мин — Дважды подряд останавливает ловушкой игру Иван Федотов. Начали активнее играть представители Нижнего Новгорода.

50 мин — УДАЛЕНИЕ. «Торпедо» №82 Иван Чехович, подножка, 2 мин.

49 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №24 Руслан Карлин, удар коленом, 2 мин.

48 мин — На мгновение потерял из виду шайбу голкипер Иван Федотов. Немного опасно.

47 мин — Пока нижегородцы идут вперед. Завела их эта шайба.

45 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

45 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Торпедо» №82 Иван Чехович (№6 Крис Уайдмэн, №51 Энди Миле)

44 мин — Лукаш Седлак красиво выходит с шайбой на чужие ворота в меньшинстве.

44 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №40 Сергей Калинин, атака в область головы и шеи, 2+10 мин.

43 мин — Брэйди Остин проверяет Ивана Федотова на прочность. Голкипер «Трактора» сегодня очень надежен. Не без помощи партнеров, конечно же.

42 мин — Виталий Кравцов отлично маневрирует и бросает в дальний угол ворот «Торпедо».

41 мин — «ТОРПЕДО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча после 2 периода: Броски: 39-22 ; Броски в створ: 19-9 ; Голы: 3-0 ; Вбрасывания: 12-23 ; Блокированные броски: 11-5 ; Силовые приемы: 6-9 ; Время в атаке: 09:59-06:52 ; Штраф: 4-4

Статистика 2-го периода: Броски: 23-13 ; Броски в створ: 10-5 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 8-12 ; Блокированные броски: 7-4 ; Силовые приемы: 1-3 ; Время в атаке: 04:42-03:59 ; Штраф: 2-2

Очередная порция фото от нашего корреспондента













КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА



40 мин — Закрепились челябинцы в чужой зоне. Передавали шайбу друг другу. Только один из пасов не прошел. Вышла шайба из зоны. Без бросков по воротам.

39 мин — УДАЛЕНИЕ. «Торпедо» №96 Марк Марин, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

38 мин — Вновь Иван Федотов! Чуть побольше работы стало у голкипера «Трактора» в концовке второго периода.

38 мин — Владение шайбой переходит от одной команды к другой. Пока без бросков.

37 мин — Иван Федотов ловит шайбу после броска с центра от Брэйди Остина.

36 мин — Лукаш Седлак интересно ловит на ошибках игроков команды-соперника. Интересно наблюдать сегодня за игрой.

35 мин — Оберг мощно вкатился в зону «Торпедо», передал шайбу Игорю Исаеву. Алексей Мельничук спас свою команду от очередной заброшенной шайбы.

33 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

32 мин — Наконец вступает в игру Иван Федотов. Спас команду от наброса гостей.

31 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор», командный штраф, нарушение численного состава, 2 мин.

30 мин — Пока команды просто раскатываются по всему льду. Передышка.

28 мин — Какой моментище у Лукаша Седлака. Не попал он по буквально пустым воротам!

26 мин — «Торпедо» играют совсем без шансов. Иван Федотов полностью стоит без работы.

25 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №82 Дмитрий Огурцов (№38 Томаш Гика)

25 мин — И вновь гол! Что происходит сегодня на арене? Слишком горячо!!!

25 мин — Седлак бросал низом. Заблокирована была шайба. А затем пытался кинуть и Виталий Кравцов! Ох не остается без работы голкипер соперника!

24 мин — Хороший бросок в ближний угол ворот «Торпедо» от Лоуренса Пилута. Красиво.

23 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №97 Ярослав Косов (№71 Александр Авцин)

23 мин — Выход один на один от Косова заканчивается голом!





22 мин — Иван Федотов останавливает игру после наброса от Джастина Клуса.

21 мин — Лоуренс Пилут блокирует наброс шайбы. А затем Якоб Берглунд отобрал снаряд и побежал один на один с Алексеем Мельничуком! Обыграть вратаря нижегородской команды он не смог.. Ну, пока что.

Вот немного фото от нашего фотокорреспондента!









Статистика 1-го периода: Броски: 16-9 ; Броски в створ: 9-4 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 4-11 ; Блокированные броски: 4-1 ; Силовые приемы: 5-6 ; Время в атаке: 05:12-02:53 ; Штраф: 2-2



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Пытаются обострить игру представители «Торпедо». Бросок — шайба ушла слишком выше ворот.

19 мин — Томаш Гика начинал атаку, искал, кому отдать шайбу. Только немного закрутился и упал. И шайба ушла сопернику.

18 мин — Из ниоткуда возникает момент возле ворот Ивана Федотова, который уже действительно заскучал и замерз без работы. Стойко держится голкипер челябинской команды.

17 мин — Красиво начинают атаку игроки «Трактора». Здорово используют все моменты. Пока только без бросков.

16 мин — Что творит Лукаш Седлак! Мощно пытался обыграть он Алексея Мельничука. Как же жарко сейчас на льду в Челябинске.

15 мин — Хорошо борется за шайбу Александр Авцин. Помогал ему Руслан Карлин.

14 мин — Небольшие помарки наблюдаются у обеих команд во владении шайбой.

13 мин — Момент у Берглунда! Бросал с неудобной Якоб. Как же горячо!

12 мин — Кравцов выкатывался один на один! Но решил сделать почему-то передачу назад. Что ему помешало бросить?

12 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

11 мин — Александр Авцин мощно пошел в атаку на ворота «Торпедо»! Лишь вратаря не смог одолеть.

10 мин — Не дают челябинцы закрепиться сопернику в своей зоне.

10 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №82 Дмитрий Огурцов, блокировка, 2 мин.

9 мин — «ТОРПЕДО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

9 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №67 Понтус Оберг (№20 Лоуренс Пилут, №40 Сергей Калинин)

9 мин — НО У НАС ГОЛ!!! Понтус Оберг открывает счет в матче и реализовывает большинство

9 мин — Предательски сошла шайба с крюка у Томаша Гики и шайба вышла из зоны атаки.

9 мин — Бросок в ближний угол ворот от Виталия Кравцова — штанга!

8 мин — УДАЛЕНИЕ. «Торпедо» №96 Марк Марин, игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

6 мин — Игорь Полыгалов проводит отличный силовой прием на синей линии.

5 мин — Пока игроки активно возят шайбу по всему льду. Без бросков.

На трибуне, в вип-ложе, находятся два почетных гостя: это губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а также главная звездочка челябинского хоккея, нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов!

4 мин — Роман Манухов с передачи Якоба Берглунда очень мощно набросил шайбу на ворота «Торпедо». Останавливает игру Алексей Мельничук.

3 мин — Руслан Карлин в борьбе попытался делать наброс на ворота. Очень неплохо грузят челябинцы своего соперника.

2 мин — Карпухин делал наброс на створ ворот Алексея Мельничука. А затем это делал Понтус Оберг. Внимателен вратарь.

1 мин — Жафяров сразу проверил Ивана Федотова на внимательность. Отбросил шайбу голкипер челябинцев.

1 мин — Стартовое вбрасывание за «Трактором». но сразу же случился проброс.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

Наш матч начался!

Тренерские штабы уже определились с составами на сегодняшний матч. Главным голкипером челябинской команды сегодня будет Иван Федотов, а его бэкапом выступит Александр Судницин.









Сайт «Первый областной» приветствует всех любителей хоккея в этот прекрасный вечер среды! Ведь для всех, кто не смог попасть на арену «Трактор» в Челябинске (мало ли по какой причине), мы проведем текстовую трансляцию матча «Трактора» против «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

«Черно-белые» опережают своего соперника аж на 7 очков. На данный момент у них в активе 26 результативных баллов. И, благодаря этому, они занимают 5 строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Тогда как команда Дэвида Немировски со своими 19 очками находится на 7 месте Востока.

Обе команды отлично провели предыдущие матчи — по две победы подряд. Поэтому для кого-то сегодняшняя игра станет огорчением. А для кого же? Давайте узнаем вместе с вами! Начало в 19:00 по челябинскому времени.