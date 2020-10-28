«Трактор» сыграет с «Торпедо» в Челябинске

Обе команды перед очным матчем одержали по две победы подряд.

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Челябинский «Трактор» вновь играет матчи на домашнем стадионе. В среду, 28 октября, команда Анвара Гатиятулина выйдет на лёд арены имени Валерия Белоусова против нижегородского «Торпедо». Очная встреча станет для команд первой в текущем игровом сезоне.



Всего в КХЛ челябинцы и нижегородцы провели 26 очных встреч, и статистика противостоянии на стороне «Трактора». Именно «чёрно-белые» 17 раз брали верх. В прошлом сезоне челябинцы играли с «Торпедо» дважды и оба раза выигрывали со счетами 4:0 и 6:1.

Оба клуба перед очным противостоянием выдали серию из двух побед подряд. «Трактор» вернулся с выезда на Восток КХЛ, где провёл две игры с «Амуром» и оба раза обыграли хабаровчан. Нижегородцы, в свою очередь, с одинаковым счётом 3:2 в овертайме взяли верх над ЦСКА и «Металлургом». На текущий момент подопечные Дэвида Немировски занимают седьмую строчку на Востоке КХЛ.

Встреча «Трактора» против «Торпедо» состоится сегодня, 28 октября, в 19:00 по челябинскому времени. Игру, на сайте 1obl.tv и телеканале ОТВ покажет медиахолдинг «Первый областной». Кроме того, читатели нашего сайта смогут следить за ходом игры в текстовой трансляции.