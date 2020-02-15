«Трактор» вновь принимает у себя «Куньлунь Ред Стар»

Челябинский клуб всё ещё имеет шансы получить путёвку в плей-офф.

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Сегодня вечером, 15 февраля, в ледовой арене имени Валерия Белоусова в Челябинске состоится встреча между «Трактором» и китайской командой «Куньлунь Ред Стар». Команды уже трижды встречались по ходу этой «регулярки». И дважды победа оставалась за «чёрно-белыми».

Отметим, что последние матчи «драконам» не совсем везёт: за последние 6 матчей у них лишь одна победа — над «Сибирью». Но они на данный момент находятся на 7-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. И там их уже догоняет магнитогорский «Металлург», который отстаёт лишь на одно очко.

«Трактор» же прошлую игру уступил своему сопернику — «Йокериту». Но всё ещё не потерял математические шансы попасть в зону плей-офф. Для этого нужно выигрывать все оставшиеся игры, у них больше нет права на ошибку. Сейчас они находятся на 12-м месте Востока. Отрыв от «Адмирала», расположившегося на 11-м месте довольно большой — 7 очков.

Что покажет эта игра? Смогут ли подопечные Владимира Юрзинова уцепиться за последний шанс? Порадуют ли они своих болельщиков победой? Давайте узнаем вместе!

«Первый областной» традиционно проведёт для вас текстовую трансляцию встречи, а посмотреть её самостоятельно можно на телеканале ОТВ или сайте 1obl.tv. Начало игры в 17:00.