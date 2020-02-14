«В „Тракторе“ перестали доверять молодёжи»: бывший капитан клуба о том, почему в команде больше нет «звёзд»

Владимир Воронцов рассказал об этом в интервью «Свободному льду».

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Бывший капитан «Трактора» Владимир Воронцов в интервью программе «Свободный лёд» назвал причину отсутствия новых молодых звёздочек в составе команды, призвав тренерский штаб «чёрно-белых» в оставшихся матчах регулярного чемпионата КХЛ больше доверять молодёжи.

«Молодёжь всегда подпускали к первой команде тренироваться, ездить с командой. Если есть игры, которые уже ничего не решают, то обкатывать в них молодёжь нужно обязательно. У нас есть хорошие ребята, у нас хорошие хоккейные школы. Нужно больше подпускать молодёжь. Вопрос в другом: сейчас результат давит на тренера. Может быть, он не хочет этого делать, это уже другой разговор. Но, в целом, я согласен абсолютно, что молодёжь нужно подпускать. Если мы бы в своё время не подпускали молодёжь, у нас не было бы ни Кузнецова, ни Войнова, ни Дадонова. Они тоже приходили ещё в масках, вместе с нами играли, жили на сборах. То есть они всю эту культуру хоккейную внутри команды испытывали на себе», — рассказал Владимир Воронцов.

В качестве примера Воронцов вспомнил первые шаги одного из лучших нападающих современности — Евгения Кузнецова, который на данный момент играет в НХЛ за команду «Вашингтон Кэпиталз».

«Жене Кузнецову было лет 15, когда он к нам в Финляндию приехал на сборы. То есть это было нормально, это практиковалось всё время. Сейчас я смотрю и даже не вспомню, чтобы кто-то вышел в маске играть за „Трактор“, даже хотя бы на один матч, хотя бы пять-шесть смен. Я не считаю, что у нас нет перспективных ребят. Может, просто или не хотим доверять молодёжи, или боимся за результат. А как ребятам расти? Всё равно нужно искать этих звёздочек. Есть ребята талантливые, просто их нужно подпускать и уметь с ними работать, чем и отличались наши тренера челябинские. Они знали всю структуру школы, знали всех школьных тренеров. Они могли взять парня и о нём всё узнать — как он рос в школе, какие у него сильные качества. И поэтому, что Валерий Константинович Белоусов, что Геннадий Фёдорович Цыгуров, что Николай Михайлович Макаров — они всегда знали молодых челябинских ребят, всегда их подпускали к первой команде. Тренеры же, которые приезжают к нам из других регионов, я вот не вспомню ни одного из них, кто бы сильно доверял молодёжи»,— поделился Владимир Воронцов.

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