ХК «Трактор» открыл голосование на приз зрительских симпатий

Болельщики в 21-й раз выберут самого ценного игрока сезона.

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В хоккейном клубе «Трактор» стартовало традиционное голосование за самого ценного игрока по итогам сезона 2019/20. Он будет вручен в 21-й раз. И решать — кому — будут именно болельщики.

За прошедшие года приз постоянно видоизменялся, но в январе 2019 года он получил имя челябинского хоккеиста Павла Лазарева. Уникальная статуэтка всегда выполняется по спецзаказу златоустовскими мастерами. А все средства на награду болельщики собирают самостоятельно.

Также постоянно меняется и голосование за лучшего игрока. На этот раз номинантами стали девять хоккеистов, которые могли оставить наибольший след в истории «Трактора»: Илья Карпухин, Ярослав Косов, Виталий Меньшиков, Томаш Гика, Лукаш Седлак, Ник Бэйлен, Эндрю Кейлоф, Александр Авцин и Вячеслав Основин.

«Несмотря на то, что сезон 2019/20 для „Трактора“ в итоге оказывается не самым удачным, мы уверены, что в команде есть игроки, которые заслужили любовь болельщиков. Считаем, что нужно продолжать хорошую традицию. Наша инициативная группа призывает всех болельщиков сделать свой выбор», — поделился Артур Лекус, представитель организационной группы.

Сделать выбор можно на главной странице официального сайта клуба. Приём голосов завершится 28 февраля в полночь, после заключительной игры «чёрно-белых» в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2019/20.

Напомним, что в прошлом году приз зрительских симпатий получил вратарь Василий Демченко, ныне играющий за магнитогорский «Металлург».