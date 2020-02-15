«Трактор» — «Куньлунь Ред Стар». Текстовая трансляция игры

С каким результатом закончится этот матч?

3:2 Б



БУЛЛИТЫ. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

КОНЕЦ ИГРЫ



КОНЕЦ БУЛЛИТОВ

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №58 Егор Степанов



Попытка №4 «Куньлунь Ред Стар» — Тайдер Вон: вратарь

Попытка №4 «Трактор» — Егор Степанов: гол

Попытка №3 «Куньлунь Ред Стар» — Деванте Смит-Пелли: вратарь

Попытка №3 «Трактор» — Лукаш Седлак: гол

Попытка №2 «Куньлунь Ред Стар» — Лукас Локхарт: гол

Попытка №2 «Трактор» — Томаш Гика: вратарь.

Попытка №1 «Куньлунь Ред Стар» — Хантер Шинкарук: вратарь

Попытка №1 «Трактор» — Вячеслав Основин: гол.



НАЧАЛО ПОСЛЕМАТЧЕВЫХ БРОСКОВ

Статистика овертайма: Броски: 8-4 ; Броски в створ: 4-2 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 3-1 ; Блокированные броски: 1-3 ; Силовые приемы: 0-0 ; Время в атаке: 02:01-01:03 ; Штраф: 0-2

КОНЕЦ ОВЕРТАЙМА

65 мин — Набирал скорость Косов, делал бросок, но мимо цели.

65 мин — Попытка броска от Локхарта — мимо ворот.

64 мин — Бросок в ближний от Брэндона Ипа — не точно.

63 мин — «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

63 мин — Еще раз Основин — вновь Джереми Смит!

62 мин — Бросок от Основина — попадает шайба в игрока команды гостей.

62 мин — Теперь бросок от Гики — вновь голкипер «Куньлуня».

61 мин — Мощный бросок от Ника Бэйлена и вновь спасает свою. команду Джереми Смит.

61 мин — «Трактор» взял тайм-аут

61 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №20 Лукас Локхарт, удар клюшкой, 2 мин.

НАЧАЛО ОВЕРТАЙМА

Статистика 3-го периода: Броски: 19-23 ; Броски в створ: 10-13 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 12-7 ; Блокированные броски: 2-5 ; Силовые приемы: 4-3 ; Время в атаке: 02:46-06:53 ; Штраф: 4-0



КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

59 мин — Бросок низом от Гики — в игре голкипер «Куньлуня».

58 мин — Завалили Седлака на льду. Очень мощно игра проходит.

57 мин — Активизировались игроки «Трактора» к концу периода.

56 мин — Бэйлен отлично бросает от синей — не спит Джереми Смит.

55 мин — Бросал в дальний угол молодой игрок Степанов!

53 мин — Довольно легкий бросок наносили игроки «Трактора». Ловушкой фиксирует шайбу Джереми Смит.

52 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

52 мин — Ошибается Карлин в средней зоне, в Седлак с Бэйленом сумели перехватить шайбу и не дать совершить бросок по своим воротам.

51 мин — Справились челябинцы с тяжелой атакой китайского клуба и сумели вывести шайбу из своей зоны.

50 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №34 Александр Тридчиков, удар соперника клюшкой, 2 мин.

50 мин — Смит-Пелли дважды не попадает в створ пустых ворот. А челябинцы никак не могут коснуться шайбы. Отлично тащит Галимов!

49 мин — Что творят игроки «Куньлуня!». Очень опасно они действуют, пытаются воспользоваться отложенным штрафом.

48 мин — Отлично спасает свои владения вратарь «Трактора»! Очень опасно было.

47 мин — ошибается Галимов и не видел он шайбы. Опасно.

46 мин — Брал игру на себя Брэндон Ип, бросил из средней зоны шайбу по направлению ворот «Трактора». Останавливает игру голкипер.

46 мин — Пока без бросков проходит отрезок. Много борьбы за шайбу.

44 мин — Отлично действует Лукаш Седлак. Провел одного, второго и удалось ему бросить по воротам Джереми Смита. Не точно немного.

43 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

43 мин — Опасно сейчас было возле ворот челябинцев!

42 мин — Отлично действует Ярослав Косов в меньшинстве. Даже побежал на воротам, но выхватили у него шайбу.

41 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №38 Томаш Гика, высоко поднятая клюшка, 2 мин.

41 мин — Сразу в первой же смене наносят китайские игроки бросок по воротам Галимова. На стороже голкипер.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча после 2х периодов: Броски: 40-35 ; Броски в створ: 16-15 ; Голы: 2-2 ; Вбрасывания: 26-22 ; Блокированные броски: 7-9 ; Силовые приемы: 10-11 ; Время в атаке: 09:44-07:32 ; Штраф: 10-12

Статистика 2-го периода: Броски: 24-21 ; Броски в створ: 11-7 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 12-13 ; Блокированные броски: 3-4 ; Силовые приемы: 3-5 ; Время в атаке: 05:06-03:16 ; Штраф: 4-2

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Бросали игроки китайского клуба забросить «гол в раздевалку». Не удалось, отлично сработал Станислав Галимов.

40 мин — Вновь тащит Джереми Смит! Отлично действует голкипер «Куньлуня».

39 мин — Бросок низом от Джейка Челиоса с синей линии — шайба проходит рядом с воротами, рикошетит от борта, где ее уже останавливает голкипер «Трактора».

38 мин — Ошибся Галимов за воротами, сделал неточную. передачу. Но здесь курьезного гола не свершилось.

37 мин — «Куньлунь Ред Стар» взял тайм-аут.

37 мин — Вновь Смит спасает свои ворота! Стремительно «Трактор» атаковал ворота «Куньлуня».

36 мин — Джереми Смит сейчас совершил чудо-сэйв!

36 мин — Отлично действует первое звено «Трактора» в чужой зоне! Взяли они игру на себя.

35 мин — Бросок в ближний угол от Адама Крэкнелла — улетает шайба от ворот «Трактора».

34 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №57 Вячеслав Основин

34 мин — Поймал Основин Джереми Смита на ошибке и гол! Даже от защитника китайского клуба

33 мин — Активизировались игроки «Куньлуня». Еще один бросок по воротам «Трактора». Отбивает шайбу Галимов.

32 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

32 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Куньлунь Ред Стар» №61 Итан Уэрек (№15 Спенсер Фу, №22 Тревор Мерфи)

32 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №97 Ярослав Косов, подножка, 2 мин.

32 мин — Имели челябинцы отличный шанс на забивание шайбы в сетку. Хорошо сработал Джереми Смит.

31 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Куньлунь Ред Стар» №20 Лукас Локхарт, (№89 Хантер Шинкарук)

31 мин — Бросок Челиоса — щитком отбивает шайбу Станислав Галимов.

29 мин — Смит-Пелли отдал отличную передачу Кори Кейну и побежал он быстро на ворота Галимова. Но выбили игроки «Трактора» шайбу из-под клюшки игрока «Куньлуня».

29 мин — «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

28 мин — Бросок Бэйлена — не сильно.

28 мин — Бросок Основина по воротам — рикошет — не получается добить Седлаку эту шайбу.

27 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №89 Хантер Шинкарук, удар соперника клюшкой, 2 мин.

26 мин — Гика бросал верхом в ближний угол ворот — шайба ушла совсем немного выше каркаса.

25 мин — Нанес бросок по воротам Джереми Смита игрок «черно-белых». Шайба оказалась в ловушке голкипера.

24 мин — Опасно сейчас у ворот «Трактора». Бросков не было, но все к ним вело.

23 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

23 мин — Не дают челябинцы играть китайской команде в своей зоне.

22 мин — «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

22 мин — Выкатывался из-за ворот Седлак с шайбой и нанес бросок. Закрыт был угол.

21 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор», командный штраф, нарушение численного состава, 2 мин.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 16-14 ; Броски в створ: 5-8 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 14-9 ; Блокированные броски: 4-5 ; Силовые приемы: 7-6 ; Время в атаке: 04:38-04:16 ; Штраф: 6-10

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №61 Итан Уэрек, удар соперника клюшкой, 2 мин.

20 мин — Вновь ловит на себя шайбу Галимов. И вновь на льду очень жарко! Сцепляются хоккеисты.

20 мин — Спасает Станислав Галимов сейчас «Трактор». Ловит шайбу после отскока.

19 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №21 Виталий Меньшиков, подножка, 2 мин.

19 мин — Держат «Куньлунь» челябинцев в их зоне. Даже дошло до удаления.

17 мин — «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

17 мин — Бэйлен бросал низом, рикошетит шайба и уходит дальше ворот.

16 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №57 Вячеслав Основин, грубость, 2 мин.

16 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №64 Виктор Бартли, грубость, 2 мин.

16 мин — Драка на льду! Сцепился Вячеслав Основин с Виктором Бартли. Заступился он за Илью Карпухина

15 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №5 Райан Спроул, задержка соперника, 2 мин.

14 мин — Бобылев выбил шайбу из-под клюшки соперника, но атака 1 на 1 не получилась.

13 мин — Получил Косов шайбу, но даже бросить не смог. Навалились на него игроки китайского клуба.

13 мин — «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

12 мин — Мощный выстрел от Бэйлена — шайба в ловушке у Джереми Смита.

11 мин — Гика отдал очень классную передачу на Седлака, и непонятно как не попал в пустой угол ворот Лукаш.

11 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №91 Тайлер Вон, задержка соперника, 2 мин.

10 мин — Пошел вперед «Куньлунь». С броском справляется Станислав Галимов.

10 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

10 мин — «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

9 мин — Было положение «вне игры»: гола нет

9 мин — «Куньлунь Ред Стар» взял видеопросмотр на предмет положения «вне игры»

9 мин — Андрей Попов вновь забил!

9 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №9 Андрей Попов (№24 Руслан Карлин, №97 Ярослав Косов)

8 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №11 ЛУкаш Седлак, грубость, 2 мин.

8 мин — Что-то дикое сейчас прошло возле ворот челябинцев! Спас ворота Галимов, но там схлестнулись капитаны.

7 мин — Лукаш Седлак неплохо закатился в зону, отдал передачу Томашу Гике, тот не глядя отдал передачу и она не прошла.

6 мин — Очень мощный силовой перед своей зоной провел Виталий Меньшиков. Чем его наградили зрители. Ведь это было красиво и в пределах правил.

5 мин — Игра преимущественно проходит в зоне «Трактора». И спасает Галимов свою команду после одного броска.

4 мин — Бросок Бэйлена — рикошетит шайба от Кейлофа и уходит она за ворота.

3 мин — Немного ошибаются в своей зоне челябинцы, при выходе из нее. И китайский клуб ненадолго взял преимущество.

2 мин — Джейк Челиос накатывал на ворота «Трактора» и мог создаться опасный момент.

1 мин — Сразу жесткая борьба на точке вбрасывания. Упали игроки, борясь за шайбу.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО ИГРЫ

А вот состав «Трактора» на сегодняшнюю игру:

Добрый вечер! «Первый областной» приветствует всех любителей хоккея на очередной текстовой трансляции матча ХК «Трактор». Сегодня, 15 февраля, клуб принимает у себя китайский «Куньлунь Ред Стар».

Они уже три раза встречались по ходу этого регулярного чемпионата. И дважды победа оставалась за «чёрно-белыми».

А какой будет исход сегодня? Смогут ли челябинцы удержаться за последний математический шанс войти в зону плей-офф? Давайте узнаем вместе!

Начало в 17:00.