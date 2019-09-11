Текстовая трансляция второй встречи «Трактора» и «Адмирала»

Удастся ли «черно-белым» взять матч-реванш?

1:2

ТРЕТИЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

51 мин — Пока не дают челябинцам закрепиться в чужой зоне.

50 мин — УДАЛЕНИЕ. «Адмирал» №77 Степан Островский, задержка соперника. 2 мин.

50 мин — Борьба продолжается уже в зоне челябинского «Трактора». Пытаются гнать трибуны свою команду.

Слишком опасно действовали игроки обеих команд

49 мин — Борьба у ворот «Адмирала». Но не сдаются челябинцы. Лежит Олкинуора!

48 мин — От синей линии бросал лучший бомбардир среди защитников в КХЛ Илья Карпухин. Но вновь Олкинуора поймал шайбу.

48 мин — Руслан Карлин делал хороший бросок по воротам Олкинуоры, но поймал ее ловушкой голкипер «Адмирала».

47 мин — Не удается вытеснить шайбу из своей зоны челябинцам.

46 мин — «АДМИРАЛ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

46 мин — Не глядя дела передачу Томаш Гика, но никто не принял шайбу.

45 мин — Хорошо разыграла связка челябинцев шайбу, но видел бросок от Терещенко вратарь «Адмирала».

45 мин — Неплохо атакуют ворота игроки «Трактора». Но пока пробить Олкинуору не удается.

44 мин — УДАЛЕНИЕ. «Адмирал» №32 Василий Стрельцов, подножка, 2 мин.

41 мин — В падении Демченко спасает свои ворота от броска игрока «Адмирала».

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика после 2-х периодов: Броски: 25-47; Броски в створ: 15-27; Голы: 1-2; Вбрасывания: 28-24; Блокированные броски: 12-5; Силовые приемы: 8-3; Время в атаке: 04:15-07:14; Штраф: 6-4.

Статистика 2-го периода: Броски: 10-19; Броски в створ: 7-8; Голы: 0-2; Вбрасывания: 11-12; Блокированные броски: 8-1; Силовые приемы: 2-2; Время в атаке: 01:22-03:58; Штраф: 2-0.

40 мин — Пытаются атаковать дальневосточники Василия Демченко, но звучит сирена, возвещающая об окончании периода.

39 мин — Какой же хороший бросок совершил Ярослав Косов! Из своей зоны один прокатился до ворот Олкинуоры, обыграв игроков «Адмирала» и увеличил преимущество своей команды!

39 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №97 Ярослав Косов

38 мин — Шолохов от синей линии бросил шайбу, но ушла она выше ворот.

38 мин — Антон Глинкин делал хорошую передачу вблизи ворот Олкинуоры, но перехватили шайбу игроки «Адмирала».

37 мин — Обыграл троих челябинцев игрок «Адмирала». Вновь Демченко защитил ворота!

37 мин — Хороший сэйв совершил Василий Демченко! Ошиблись наши защитники в своей зоне.

36 мин — Хороший момент создали «черно-белые» вследствие ошибки игроков из Владивостока, но не попадает в створ ворот Руслан Карлин. Отбивает шайбу Олкинуора.

35 мин — Теперь бросали игроки «Адмирала». Схватил шайбу голкипер челябинцев.

35 мин — Неточный бросок низом шел от Сергиенко. Мимо ворот дальневосточников.

33 мин — Агрессивная борьба за шайбу завязалась в зоне хозяев.

32 мин — «АДМИРАЛ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

31 мин — Не удалось забить Седлаку еще одну шайбу, удача спасла ворота Олкинуоры.

30 мин — Хорошо бросал Андрей Попов, но попал в защитника.

30 мин — УДАЛЕНИЕ. «Адмирал» командный штраф, нарушение численного состава, 2 мин.

30 мин — Владимир Бутузов бросал в дальний угол ворот Демченко, но щитком отбил шайбу Василий.

29 мин — Юрий Сергиенко бросал по воротам, но отрикошетила она от игрока из Владивостока и ушла шайба выше рамки.

29 мин — Косов шел в на ворота но его остановил защитник «Адмирала».

28 мин — Не позволяют дальневосточники бросить по воротам челябинцам. Отводят угрозу от своих ворот.

27 мин — Пытались атаковать игроки «Адмирала» Василия Демченко. Но слишком слабый был бросок.

26 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №11 Лукаш Седлак (№51 Ессе Виртанен)

26 мин — Пока команды раскатываются по льду, играя в обеих зонах.

25 мин — Вновь не хватает точности игрокам «Трактора», чтобы полноценно бросить шайбу по воротам.

24 мин — Активная борьба у борта между игроками.

24 мин — Бросил по воротам Эндрю Кейлоф. Но отбил ее клюшкой Юхо Олкинуоро.

23 мин — Пока не могут закрепиться челябинцы в чужой зоне.

23 мин — Бросал нападающий «Адмирала» Кирилл Воронин, но видел все Василий Демченко.

22 мин — Не удалась передача от Ярослава Косова, некому было принять шайбу.

21 мин — Первый же бросок по воротам с вбрасывания нанесли челябинцы.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 15-28; Броски в створ: 8-19; Голы: 1-0; Вбрасывания: 17-12; Блокированные броски: 4-4; Силовые приемы: 6-1; Время в атаке: 02:53-03:16; Штраф: 4-4.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Не успели бросить во воротам «Адмирала». Звучит сирена, извещающая об окончании первой двадцатиминутки.

20 мин — Вновь не удается челябинцам закрепиться в зоне «Адмирала».

19 мин — Вывели шайбу дальневосточники из своей зоны.

19 мин — Опасно у ворот «Адмирала»! Неплохая борьба за шайбу..

19 мин — УДАЛЕНИЕ. «Адмирал» №32 Василий Стрельцов, удар клюшкой, 2 мин.

18 мин — Еще один бросок, но уже от Меньшикова! Не отстают игроки «Трактора» от вратаря дальневосточников.

18 мин — Закрепились в чужой зоне челябинцы, нанесли еще один бросок по воротам.

17 мин — Хороший бросок наносил Ярослав Косов, но довольно простой для Юхо Олкинуоры.

16 мин — Забил гол Алексей Кручинин, но шайба не была засчитана.



16 мин — Идет видео-просмотр игрового момента. Шайба попала в ворота рикошетом от амуниции Алексея Кручинина. Но по новым правилам КХЛ такой гол должен был быть засчитан.

15 мин — Бросить пытались дальневосточники, шайба попала в защитника челябинцев.

15 мин — Атакуют игроки «Трактора» ворота Олкинуоры.

14 мин — ШАЙБА НЕ ПЕРЕСЕКЛА ЛИНИЮ ВОРОТ! ВЗЯТИЕ НЕ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ!

Судьи по-прежнему смотрят видео-момент. Речь идет о взятии ворот игроками «Адмирала»

14 мин — Попала шайба в конек Василию Демченко. Потребовался видео-промостр судьям.

14 мин — Проиграли вбрасывание челябинцы и пошли в контр-атаку дальневосточники.

14 мин — Бросок верхом наносил Лукаш Седлак. Схватил ловушкой шайбу Олкинуора.

14 мин — Вновь потеряли шайбу челябинцы.

Небольшая заминка в матче.

13 мин — Очередной опасный момент у ворот «Трактора». Демченко зафиксировал шайбу.

13 мин — Пытались «черно-белые» набрасывать по воротам, но не получилось.

12 мин — Не дают дальневосточники закрепиться игрокам «Трактора» в своей зоне.

12 мин — Опасный бросок был от синей линии. На месте Демченко.

11 мин — У Томаша Гики был идеальный момент, чтобы забить шайбу в ворота, но не хватило точности.

11 мин — «АДМИРАЛ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

10 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

9 мин — Обменялись взаимными атаками команды.

9 мин — УДАЛЕНИЕ. «Адмирал» №16 Маркус Юнг, удар соперника клюшкой. 2 мин.

9 мин — Егор Фатеев отлично побежал в контр-атаку и заработал на себе удаление!

8 мин — Слишком опасно у ворот Демченко.

8 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №10 Антон Глинкин, удар клюшкой, 2 мин.

8 мин — Ессе Виртанен бросил по воротам Юхо Олкинуоры, но попала шайба в защитника.

7 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Адмирал» №7 Юрий Козловский (№96 Олег Ломако)

Шайба, пущенная Сергеем Терещенко случайно угодила в лицо Андрею Попову. Надеемся, что с нападающим все в порядке!

6 мин — Пока ни одна команда не наносит броски по воротам.

5 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

5 мин — Не удается отобрать шайбу у игроков «Адмирала». Василий Демченко прижал шайбу ловушкой.

4 мин — Андрей Попов в меньшинстве даже провел контр-атаку.

4 мин — Опасно было у ворот «Трактора», что даже дрогнула рука у звукооператора на арене. Включилась сирена, возвещающая о забитой шайбе.

3 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №51 Ессе Виртанен, атака игрока, не владеющего шайбой, 2 мин.

3 мин — Идет активная игра за шайбу в зоне дальневосточников.

2 мин — Еще один бросок от Глинкина! Сейчас было опаснее.

2 мин — Первый бросок от «Трактора» и нападающего Антона Глинкина. Шайба в ловушке у Олкинуоры.

2 мин — Не удалось закрепиться в чужой зоне челябинцам.

1 мин — Первый опасный момент создали игроки «Адмирала». Надежен Демченко.



НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

НАЧАЛО МАТЧА

Команды вышли на лед. Прозвучал гимн Российской Федерации и сейчас состоится стартовое вбрасывание.

Тренеры обеих команд определились с игровыми составами на сегодняшний матч.









Здравствуйте уважаемые любители хоккея! Сайт «Первый областной» начинает текстовую трансляцию второй встречи между «Адмиралом» и «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ, которая проходит во Владивостоке.

Напомним, вчера, 10 сентября, эти две команды сыграли первый матч, в котором челябинцы уступили дальневосточникам, и игра закончилась со счетом 2:1.

Удастся ли «Трактору» взять матч-реванш? Или же «Адмирал» продолжит победную домашнюю серию?

Увидим вместе! Начало матча в 14:30 по челябинскому времени.