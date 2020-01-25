3:0
ТРЕТИЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
50 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Спартак»
50 мин — УДАЛЕНИЕ: «Трактор» №34 Александр Тридчиков, опасная игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин
49 мин — УДАЛЕНИЕ: «Трактор» №7 Дмитрий Калинин, удар клюшкой, 2 мин
49 мин — Отложенный штраф пытаются реализовать москвичи. Чуть не забросили сами себе в пустые ворота.
48 мин — Томас вновь имел отличный шанс забить. Не удается это пока форварду челябинцев. Тяжело ему после травмы.
47 мин — Игра переходит из одной зоны в другую. Совсем без бросков. Игра пошла от обороны.
45 мин — Вновь вынуждены защищаться челябинцы. Шайба попадает в голову Станислава Галимова.
44 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Спартак» №78 Робин Ганзл (№15 Мартиньш Карсумс)
43 мин — Мощный бросок от Комарова и среагировал Беспалов.
42 мин — «СПАРТАК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
41 мин — Завладели челябинцы шайбой, но закрепиться в чужой зоне не смогли.
НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
Статистика матча: Броски: 41-29 ; Броски в створ: 21-14 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 15-15 ; Блокированные броски: 7-8 ; Силовые приемы: 7-6 ; Время в атаке: 09:19-06:02 ; Штраф: 6-8
Статистика 2-го периода: Броски: 18-16 ; Броски в створ: 10-9 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 3-6 ; Блокированные броски: 2-5 ; Силовые приемы: 2-4 ; Время в атаке: 04:18-04:11 ; Штраф: 6-2
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА
40 мин — УДАЛЕНИЕ: «Спартак» №18 Тобиас Виклунд, подножка, 2 мин
39 мин — Вновь справляется с бросками Галимов. Москвичи поймали кураж.
38 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Спартак» №12 Анатолий Никонцев (№36 Яков Рылов)
38 мин — Несколько раз подряд спасал в этом отрезке свою команду Станислав Галимов. Но на одном вратаре далеко команда не уедет.
38 мин — «СПАРТАК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
37 мин — Бросок от Авцина, но не попадает по шайбе. А к этому залпу был готов Беспалов.
36 мин — Долго владеют шайбой челябинцы, но совсем без бросков.
36 мин — УДАЛЕНИЕ: «Спартак» №11 Ансель Галимов, подножка, 2 мин.
33 мин — Теперь москвичи долго держат своих соперников. Без бросков пока.
32 мин — «СПАРТАК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
32 мин — Слишком несогласованные действия у игроков «Трактора». Чуть ли не лично отдали они шайбу «Спартаку».
31 мин — Спешка в чужой зоне приводит к контр-выпаду от игрока московской команды. Никак челябинцы не могут закрепиться в зоне хозяев.
30 мин — УДАЛЕНИЕ: «Спартак» №93 Александр Хохлачев, удар соперника клюшкой, 2 мин
30 мин — Почти минуту челябинцы вшестером. Пытаются реализовать отложенный штраф.
29 мин — Теперь неточный бросок от Меньшикова. Но прессингуют челябинцы москвичей.
28 мин — Авцин делал бросок в ближний угол ворот Беспалова — неточно.
27 мин — Кристиан Томас имел 100% возможность поразить ворота. Но что-то пошло не так у форварда.
26 мин — Шел наброс на ворота Галимова. Не видел шайбу голкипер, но быстро вывел ее из зоны игрок «Трактора».
25 мин — Браво Галимову! Несколько раз подряд спас свою команду.
25 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
24 мин — Гика вновь побежал на чужие ворота в меньшинстве. Но не дали ему достойно бросить по ним.
23 мин — УДАЛЕНИЕ: «Трактор» №7 Дмитрий Калинин, подножка, 2 мин
23 мин — Хохлачев выходил один на один с Галимовым и послал шайбу мимо цели.
22 мин — Никак не могут игроки «Спартака» задержаться в зоне «Трактора».
21 мин — Челябинцы провели долгую атаку. Несколько бросков было, но без результата.
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА
Статистика 1-го периода: Броски: 23-13 ; Броски в створ: 11-5 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 11-9 ; Блокированные броски: 5-3 ; Силовые приемы: 5-2 ; Время в атаке: 03:52-01:51 ; Штраф: 0-6
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА
20 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
20 мин — Ловко контролируют шайбу игроки «Спартака». И дважды челябинцев спасает Галимов.
19 мин — Сумели вывести шайбу челябинцы. Москвичи этого не увидели, поэтому офсайд.
18 мин — УДАЛЕНИЕ: «Трактор» №9 Андрей Попов, задержка соперника клюшкой, 2 мин
18 мин — Робин Ганзл пытался «закопать» шайбу в ворота «Трактора». Не удалось ему это сделать, угол был закрыт щитком голкипера.
17 мин — Заходил в чужую зону Александр Авцин, но суметь ее сохранить там не удалось.
16 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
16 мин — Долго держат шайбу игроки «Спартака».Очередной удар блокируется Станиславом Галимовым.
15 мин — Хохлачев наносит мощный удар по воротам Галимова. Ловит шайбу голкипер «Трактора».
14 мин — УДАЛЕНИЕ: «Трактор» №96 Никита Комаров, неправильная атака, 2 мин
14 мин — «Давят» москвичи челябинцев в их зоне. Но сумел Бобылев перехватить шайбу и бежать в атаку. Правда, схватил удаление «Трактор».
13 мин — Сошла шайба с крюка у игрока «Спартака». Могло быть опасно для «Трактора».
12 мин — Седлак на хорошей скорости зашел в чужую зону. Бросить не удается, но прессинг идет очень хороший.
10 мин — Бросок в дальний угол от Ника Бэйлена оказался заблокирован игроком команды-хозяина.
9 мин — Мощно вбрасывают шайбу в чужую зону игроки «Трактора». Чем получили контр-выпад от «красно-белых». Отличный сэйв совершил Станислав Галимов! Выручил он свою команду.
8 мин — Бросок из-под игрока делал Артем Федоров. Вступил в игру челябинский голкипер.
7 мин — Гика передал шайбу Седлаку, который нанес удар по воротам. Справился Беспалов.
7 мин — Опасно сейчас было у ворот «Трактора». Останавливает игру Станислав Галимов.
6 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
6 мин — Бросок от Никонцева — ловит шайбу Галимов.
5 мин — Не могут москвичи сохранить шайбу в чужой зоне. Выбрасывают ее челябинцы.
4 мин — УДАЛЕНИЕ: «Трактор» №7 Дмитрий Калинин, выброс шайбы, 2 мин.
4 мин — Бросок от Артема Бородкина — шайба в ловушке голкипера «Спартака».
3 мин — Теперь бросок наносил Андрей Попов. Вновь справляется Никита Беспалов.
2 мин — Вынуждены назад откатываться игроки «Спартака». Хорошо действует защита челябинской команды.
1 мин — Первый бросок по воротам Беспалова наносил Александр Авцин. Прямиком на синей линии.
НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА
НАЧАЛО ИГРЫ
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Мы приветствуем вас на матче «Спартака» и «Трактора». Этой игрой подопечные Владимира Юрзинова оканчивают выездную серию.
Прошлая игра с «Автомобилистом» у «черно-белых» не задалась — они уступили соседям по Уралу со счетом 4:1.
А как сложится эта встреча? Сумеют ли челябинцы завоевать очки у команды грозного Олега Знарка? Давайте узнаем вместе! Начало в 19:00.
К слову, вот такие составы определили тренерские штабы на сегодняшний матч: