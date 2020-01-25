Текстовая трансляция матча «Спартака» и «Трактора»

Смогут ли челябинцы завоевать очки в последней выездной игре?

3:0



ТРЕТИЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

50 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Спартак»



49 мин — УДАЛЕНИЕ: «Трактор» №7 Дмитрий Калинин, удар клюшкой, 2 мин



49 мин — Отложенный штраф пытаются реализовать москвичи. Чуть не забросили сами себе в пустые ворота.



48 мин — Томас вновь имел отличный шанс забить. Не удается это пока форварду челябинцев. Тяжело ему после травмы.



47 мин — Игра переходит из одной зоны в другую. Совсем без бросков. Игра пошла от обороны.



45 мин — Вновь вынуждены защищаться челябинцы. Шайба попадает в голову Станислава Галимова.



44 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Спартак» №78 Робин Ганзл (№15 Мартиньш Карсумс)



43 мин — Мощный бросок от Комарова и среагировал Беспалов.



42 мин — «СПАРТАК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ



41 мин — Завладели челябинцы шайбой, но закрепиться в чужой зоне не смогли.



НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча: Броски: 41-29 ; Броски в створ: 21-14 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 15-15 ; Блокированные броски: 7-8 ; Силовые приемы: 7-6 ; Время в атаке: 09:19-06:02 ; Штраф: 6-8

Статистика 2-го периода: Броски: 18-16 ; Броски в створ: 10-9 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 3-6 ; Блокированные броски: 2-5 ; Силовые приемы: 2-4 ; Время в атаке: 04:18-04:11 ; Штраф: 6-2

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — УДАЛЕНИЕ: «Спартак» №18 Тобиас Виклунд, подножка, 2 мин



39 мин — Вновь справляется с бросками Галимов. Москвичи поймали кураж.



38 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Спартак» №12 Анатолий Никонцев (№36 Яков Рылов)



38 мин — Несколько раз подряд спасал в этом отрезке свою команду Станислав Галимов. Но на одном вратаре далеко команда не уедет.

38 мин — «СПАРТАК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

37 мин — Бросок от Авцина, но не попадает по шайбе. А к этому залпу был готов Беспалов.



36 мин — Долго владеют шайбой челябинцы, но совсем без бросков.



36 мин — УДАЛЕНИЕ: «Спартак» №11 Ансель Галимов, подножка, 2 мин.

33 мин — Теперь москвичи долго держат своих соперников. Без бросков пока.



32 мин — «СПАРТАК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ



32 мин — Слишком несогласованные действия у игроков «Трактора». Чуть ли не лично отдали они шайбу «Спартаку».



31 мин — Спешка в чужой зоне приводит к контр-выпаду от игрока московской команды. Никак челябинцы не могут закрепиться в зоне хозяев.

30 мин — УДАЛЕНИЕ: «Спартак» №93 Александр Хохлачев, удар соперника клюшкой, 2 мин



30 мин — Почти минуту челябинцы вшестером. Пытаются реализовать отложенный штраф.



29 мин — Теперь неточный бросок от Меньшикова. Но прессингуют челябинцы москвичей.



28 мин — Авцин делал бросок в ближний угол ворот Беспалова — неточно.



27 мин — Кристиан Томас имел 100% возможность поразить ворота. Но что-то пошло не так у форварда.



26 мин — Шел наброс на ворота Галимова. Не видел шайбу голкипер, но быстро вывел ее из зоны игрок «Трактора».



25 мин — Браво Галимову! Несколько раз подряд спас свою команду.



25 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

24 мин — Гика вновь побежал на чужие ворота в меньшинстве. Но не дали ему достойно бросить по ним.



23 мин — УДАЛЕНИЕ: «Трактор» №7 Дмитрий Калинин, подножка, 2 мин

23 мин — Хохлачев выходил один на один с Галимовым и послал шайбу мимо цели.



22 мин — Никак не могут игроки «Спартака» задержаться в зоне «Трактора».



21 мин — Челябинцы провели долгую атаку. Несколько бросков было, но без результата.



НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 23-13 ; Броски в створ: 11-5 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 11-9 ; Блокированные броски: 5-3 ; Силовые приемы: 5-2 ; Время в атаке: 03:52-01:51 ; Штраф: 0-6

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА



20 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ



20 мин — Ловко контролируют шайбу игроки «Спартака». И дважды челябинцев спасает Галимов.



19 мин — Сумели вывести шайбу челябинцы. Москвичи этого не увидели, поэтому офсайд.



18 мин — УДАЛЕНИЕ: «Трактор» №9 Андрей Попов, задержка соперника клюшкой, 2 мин



18 мин — Робин Ганзл пытался «закопать» шайбу в ворота «Трактора». Не удалось ему это сделать, угол был закрыт щитком голкипера.



17 мин — Заходил в чужую зону Александр Авцин, но суметь ее сохранить там не удалось.



16 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

16 мин — Долго держат шайбу игроки «Спартака».Очередной удар блокируется Станиславом Галимовым.



15 мин — Хохлачев наносит мощный удар по воротам Галимова. Ловит шайбу голкипер «Трактора».



14 мин — УДАЛЕНИЕ: «Трактор» №96 Никита Комаров, неправильная атака, 2 мин

14 мин — «Давят» москвичи челябинцев в их зоне. Но сумел Бобылев перехватить шайбу и бежать в атаку. Правда, схватил удаление «Трактор».



13 мин — Сошла шайба с крюка у игрока «Спартака». Могло быть опасно для «Трактора».



12 мин — Седлак на хорошей скорости зашел в чужую зону. Бросить не удается, но прессинг идет очень хороший.



10 мин — Бросок в дальний угол от Ника Бэйлена оказался заблокирован игроком команды-хозяина.



9 мин — Мощно вбрасывают шайбу в чужую зону игроки «Трактора». Чем получили контр-выпад от «красно-белых». Отличный сэйв совершил Станислав Галимов! Выручил он свою команду.



8 мин — Бросок из-под игрока делал Артем Федоров. Вступил в игру челябинский голкипер.



7 мин — Гика передал шайбу Седлаку, который нанес удар по воротам. Справился Беспалов.



7 мин — Опасно сейчас было у ворот «Трактора». Останавливает игру Станислав Галимов.



6 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ



6 мин — Бросок от Никонцева — ловит шайбу Галимов.



5 мин — Не могут москвичи сохранить шайбу в чужой зоне. Выбрасывают ее челябинцы.



4 мин — УДАЛЕНИЕ: «Трактор» №7 Дмитрий Калинин, выброс шайбы, 2 мин.



4 мин — Бросок от Артема Бородкина — шайба в ловушке голкипера «Спартака».



3 мин — Теперь бросок наносил Андрей Попов. Вновь справляется Никита Беспалов.



2 мин — Вынуждены назад откатываться игроки «Спартака». Хорошо действует защита челябинской команды.



1 мин — Первый бросок по воротам Беспалова наносил Александр Авцин. Прямиком на синей линии.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО ИГРЫ

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Мы приветствуем вас на матче «Спартака» и «Трактора». Этой игрой подопечные Владимира Юрзинова оканчивают выездную серию.

Прошлая игра с «Автомобилистом» у «черно-белых» не задалась — они уступили соседям по Уралу со счетом 4:1.

А как сложится эта встреча? Сумеют ли челябинцы завоевать очки у команды грозного Олега Знарка? Давайте узнаем вместе! Начало в 19:00.

К слову, вот такие составы определили тренерские штабы на сегодняшний матч:







