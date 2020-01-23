«Трактор» в последний раз встретится с «Автомобилистом»

Это заключительный раунд «уральского дерби».

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«Трактор» продолжает выездную серию и сегодня, 23 января, хоккеисты находятся в Екатеринбурге, чтобы встретиться с «Автомобилистом». Это будет заключительный матч «уральского дерби». Прошлые три игры заканчивались в пользу игроков Андрея Мартемьянова.

В предыдущем матче команда Владимира Юрзинова впервые с начала года не смогла взять очки в матче. А «Автомобилист» за последние пять игр добыл четыре победы, уступив лишь «Северстали».

Напряжение в турнирной таблице Восточной конференции возрастает с каждым днём. Идёт усиленная борьба за зону плей-офф. Екатеринбуржцы на данный момент занимают четвертую строчку с 63-мя очками. Челябинцы на 11-м месте. У них 45 баллов. Надежда на попадание в восьмерку ещё есть, но для этого «чёрно-белым» нужно перестать терять очки.

Принять участие в матче из-за травмы у «Трактора» не смогут Никита Щербак, Сергей Коньков и Артём Михеев.

«Первый областной» проведёт текстовую трансляцию игры, а сайт 1obl.tv и телеканал ОТВ покажут встречу в прямом эфире. Начало в 19:00.