«Трактор» не смог одолеть новосибирскую «Сибирь»

Челябинцы впервые с начала года не заработали очки.

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Сегодня, 21 января, в Новосибирске, после небольшого перерыва, связанного с проведением Матча Звёзд, состоялся матч КХЛ между командами «Сибирь» и «Трактор». Отметим, что встреча прошла очень дисциплинированной — не было зафиксировано ни одного нарушения правил.

Первый период прошёл довольно активно со стороны хозяев льда. Хотя челябинцы тоже успели воспользоваться своими моментами, счёт открыли именно «сибиряки». На 10-й минуте первую шайбу забросил Александр Логинов, а затем, на 14-й минуте преимущество «Сибири» увеличил Юусо Пуустинен. Это были единственные заброшенные шайбы в стартовом отрезке.

А вот второй период изобиловал голами. «Трактор» смог сравнять счёт, благодаря усилиям Томаша Гики (22-я минута), и Лукаша Седлака (37-я минута). К слову, Томаш Гика забивает уже четвёртый матч подряд. Но затем последовал «гол в раздевалку» — На 39-й минуте игры новосибирский Александр Шаров смог забросить шайбу в ворота Ивана Федотова и вывести свою команду вперёд, Таким образом, вторая двадцатиминутка завершилась со счётом 3:2.

Третий период вышел ещё более зрелищным, чем первые два. Обе команды то и дело шли на ворота соперника. Но «Сибирь» всё-таки смогла воспользоваться одним из моментов. На 56-ой минуте преимущество до четырёх заброшенных шайб увеличил Егор Миловзоров. За две минуты до конца тренерский штаб «Трактора» заменил вратаря на шестого полевого игрока. И это сыграло на руку нападающему новосибирской команды Дмитрию Саюстову, который поставил точку в этом матче. И он закончился со счётом 5:2.

Следующая игра «чёрно-белых» пройдёт в четверг, 23 января. В этот раз «Трактор» будет близко к дому — они отправятся в Екатеринбург, где их будет ждать местный «Автомобилист».